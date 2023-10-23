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松葉蟹快沒得吃了？數十億隻「離奇消失」專家披露可能原因

香港01／ 撰文：房伊媚

數以10億計的松葉蟹自2021年起從美國阿拉斯加州附近的白令海（Bering Sea）消失。報導稱，美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）10月19日發表研究報告稱，可能是海洋溫度升高令牠們餓死，老饕們或能再品嚐這人間美味。

美媒10月20日稱，由於大量松葉蟹消失，阿拉斯加州政府自2022年起連續2年關閉松葉蟹漁場。報導指，研究報告顯示，海洋溫度升高以及海洋生物的密度，與成熟松葉蟹的死亡率增加有明顯關係。

報告稱，松葉蟹屬於冷水物種，主要分布在水溫低於攝氏2度的區域，儘管牠們可在高達攝氏12度的水域中生存，但較暖的海洋水域可能擾亂牠們的新陳代謝，增加牠們的熱量需求。2018年的數據顯示，松葉蟹的熱量需求是前一年的4倍。

報告指出，高溫擾亂白令海的大部份食物鏈，松葉蟹難以覓食，無法滿足其熱量需求。除此之外，其他物種在海水變暖後進入松葉蟹活動的水域，與牠們爭奪食物，令更多松葉蟹餓死。

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文章授權轉載自《香港01》

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