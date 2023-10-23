醋男疑戴綠帽狂捅同鄉姦夫40刀斃命 警證人妻案發時在場夫婦同被捕

馬來西亞發生一宗情殺案。一名羅興亞男子懷疑妻子和同鄉有染，雙方在屋內發生爭執，男子涉嫌用刀猛向同鄉胸口狂捅40刀致死。警方經調查後發現，疑兇妻子案發時同在屋內，於是一併拘捕該對夫婦。

吉蘭丹總警長拿督莫哈末查基交代案情指，44歲死者和32歲疑兇曾經一起合租房子，他們各自結婚後，就沒有再合租同住。

疑兇懷疑死者和自己的29歲妻子出軌，本月17日上午9時許，死者前往疑犯位於甘榜美羅拉瑪的住所，雙方發生爭執，最終死者被發現伏屍在疑犯住所對開玉米田。

警方查出兇嫌醋意大發，向死者狂捅40刀，傷口集中在胸部，導致死者失血過多致死。警方又指，案發時疑犯妻子同樣在屋內，未知她是否對案件知情，抑或有否提供協助，於是引用刑事法典第302條文（謀殺）展開調查，將疑犯和其妻子一併拘捕。

警員又起出一把利刀，懷疑和案件有關，正調查犯案地點是在屋內或玉米田，鑑證科亦到玉米田搜證。

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文章授權轉載自《香港01》