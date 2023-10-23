父住進養老院留下可觀資產…妹頻回老家「拿東西」 姐錯愕：怎麼都沒說

俗話說「親兄弟也要明算帳」，不管是再親密的兄弟姊妹，一旦牽涉到金錢問題，例如遺產如何分配之類的狀況，就難免產生紛爭。近來在日本，就報導了一則家庭因遺產出現的爭議事件。

根據日本媒體「THE GOLD ONLINE」報導，一位化名安藤的50多歲女性牙醫師，自從母親過世後，家中還有一位弟弟和妹妹，以及年邁的父親。父親過去是一間企業的經營者，不過在70歲退休後賣掉公司，獲得一筆為數可觀的資金，今年父親因為在家中玄關不慎跌倒，之後步行變得困難，開始住進長照機構。

面對父親可能留下的龐大遺產，三姊弟原先說好，由弟弟繼承家中的不動產，姊妹兩人則均分存款及有價證券等等。然而先前母親過世時，安藤和妹妹雖然都繼承到面積差不多的土地，但妹妹明顯拿到的地段較好，價值甚至是安藤土地的十倍，看得出來主導繼承權的父親因為某些原因，明顯對妹妹比較偏袒。

更讓安藤擔憂的是，最近弟弟通知她，說妹妹現在很常回到已經無人居住的老家，以及到長照機構去探望父親。安藤旋即回老家察看，發現父親的相關文件、信用卡、提款卡和印章等等，幾乎都被妹妹帶走。妹妹則表示父親開始出現失智症狀，所以才會代為保管這些東西。

儘管父親確實如此，但安藤對於妹妹拿走這些重要的物品，卻沒有主動告知，還是感到相當可疑。目前安藤希望能在父親生前，夠盡快立下有法律效力的遺書，以免到時分遺產時，又再度出現差錯。