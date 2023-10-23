美女恐怖租客！欠租逃跑垃圾屋傳糞臭 房東崩潰作嘔：很漂亮，但太髒了

長得漂亮不代表乾淨！泰國有房東在網上分享公寓變「垃圾堆填區」的影片，他將房子租給1長相非常漂亮的女生，但對方入住7、8個月都不交租，直至物管指鄰居投訴女生違反規定養貓，單位傳出貓糞貓尿臭味，才下定決心趕客。

未料女生有天突然失蹤無法聯繫，他上門查看驚見單位堆滿垃圾，剩餘食物長出蛆蟲，滿屋都是貓和人類糞便惡臭，而且因無交水費已斷水5個月，浴室滿是糞便。房東指清潔工入內都作嘔，料需花費逾10萬泰銖（約新台幣9.5萬元）整理及更換傢俱，還上傳女生的照片揶揄「長得漂亮，但太髒了」。

泰媒報導，曼谷房東Artter Ratcha周一（9日）在社交平台抱怨，他年初經中介將單位租給1名美麗女生，形容就連對方男友都長得很帥，間中會到單位與女生同住，但7、8個月過去，他一直未收到租金。

早前物業管理稱該女生違反禁止養動物的規定，在單位內養貓，多名鄰居投訴單位內傳出貓糞和貓尿惡臭，如不送走貓隻要面臨罰款。房東當天即發訊息叫女生將貓送走，但想到對方長期欠租，便要求對方連人帶貓都搬走。女生初時要求給予2天時間，2天後又告訴他未執好行李，而且浴室出了問題，會自己找人維修，他於是又多給了2星期時間。

物管多次投訴下，房東忍不住決定上門查看，發現女生不在而且關了手機。他推門打算入屋時，門口已被垃圾擋住，進門一刻令他當場驚呆，房內垃圾多到可行走的路也沒有，滿地是髒衣物、食物包裝，猶如垃圾堆填區。

單位內充斥貓和人類糞便臭味，部份剩餘食物已長出蛆蟲，屋內還掛了女租客的照片，該面牆是屋內唯一乾淨的地方。房東待了一會已發出反胃作嘔的聲音，同時發現屋內許多傢俱出現損毀，梳化、床及電視等均要更換。

房東找來清潔工收拾，但連她們都抱怨臭到想嘔，清理期間更發現浴室滿是糞便，但屋內無自來水。他致電相關部門才知道，原來女生一直無交水費，單位已被停水5個月。房東停留在單位，拍了一會影片即離去，稱要出門吐，清潔工花了4小時，已包出數十袋垃圾，但仍未完成清理，清潔加更換設備費用料至少要達10萬泰銖。

房東表示已打算向女生提告索償，提醒網民外表光鮮不等於房間乾淨，他更上傳女生的照片，嘲諷對方長得漂亮，「但太髒了」，不過他仍有為對方「遮眼」。

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文章授權轉載自《香港01》