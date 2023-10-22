11月初遊韓注意！首爾地鐵即將「大罷工」 工會抗議公司過度裁員
疫情解封後，國人紛紛出國旅遊，南韓是許多台灣人愛去國家之一。不過11月初計畫到首爾玩的民眾要注意了，11月9日首爾地鐵預計將進行罷工行動，當地交通將受到影響。
根據《韓聯社》報導，首爾交通公社工會在10月18日舉行記者會，宣布11月9日將進行「大罷工」，首爾地鐵1號線至8號線都將受到影響。若屆時罷工如期進行，將成為繼去年（2022）以來的第二年罷工行動。
據了解，勞資雙方爭議起於資方提出「裁員計劃」，要在2026年辭退2211名員工，相當於總員工量的13.5%，以改善長期虧損嚴重的赤字問題。但工會認為，過度裁員將威脅公民和工人的安全，惡化公共服務質量，要求資方撤回方案。
工會在10月12日至16日進行罷工表決投票，以73.4%的贊成率獲得通過，工會談判小組將依照與公司簽署協議進行罷工，盡量減少對市民造成的不便。若短期內雙方仍未達成共識，下個月的罷工將成為現實。
根據協議，罷工期間平日地鐵運行率需維持在53.5%（1號線）至79.8%（5至8號線），假日1至8號線的運行率均需維持50%。目前雙方仍在談判中，呼籲11月初訪韓民眾，須自行留意交通狀況。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言