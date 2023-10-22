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11月初遊韓注意！首爾地鐵即將「大罷工」 工會抗議公司過度裁員

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓首爾地鐵預告11月9日起將進行罷工行動，抗議公司提出的裁員計劃。（示意圖，美聯社資料照）
南韓首爾地鐵預告11月9日起將進行罷工行動，抗議公司提出的裁員計劃。（示意圖，美聯社資料照）

疫情解封後，國人紛紛出國旅遊，南韓是許多台灣人愛去國家之一。不過11月初計畫到首爾玩的民眾要注意了，11月9日首爾地鐵預計將進行罷工行動，當地交通將受到影響。

根據《韓聯社》報導，首爾交通公社工會在10月18日舉行記者會，宣布11月9日將進行「大罷工」，首爾地鐵1號線至8號線都將受到影響。若屆時罷工如期進行，將成為繼去年（2022）以來的第二年罷工行動。

據了解，勞資雙方爭議起於資方提出「裁員計劃」，要在2026年辭退2211名員工，相當於總員工量的13.5%，以改善長期虧損嚴重的赤字問題。但工會認為，過度裁員將威脅公民和工人的安全，惡化公共服務質量，要求資方撤回方案。

工會在10月12日至16日進行罷工表決投票，以73.4%的贊成率獲得通過，工會談判小組將依照與公司簽署協議進行罷工，盡量減少對市民造成的不便。若短期內雙方仍未達成共識，下個月的罷工將成為現實。

根據協議，罷工期間平日地鐵運行率需維持在53.5%（1號線）至79.8%（5至8號線），假日1至8號線的運行率均需維持50%。目前雙方仍在談判中，呼籲11月初訪韓民眾，須自行留意交通狀況。

南韓 罷工

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