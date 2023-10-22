貓狗寵物排碳多 吃昆蟲竟成解方？

貓狗惹人愛，卻成為碳排大戶！每隻狗平均每年會造成770公斤的碳排，尤其肉類飲食的碳足跡更是驚人。專家指出，民眾因就生活型態選擇不同大小的寵物，且不應用人類的思維來考量寵物的飲食，並可考慮用「昆蟲」來取得肉類蛋白。

貓狗排碳量驚人

根據《統計》，在美國有超過6千5百萬個家庭有養狗，該數字在過去35年以來不斷增加。每隻狗平均每年會釋放770公斤的二氧化碳，將數字相乘起來就是驚人的數字。

《衛報》報導，「寵物氣候行動」領導人安卓森表示，生活中的大小事其實都關乎「碳足跡」，重要的是民眾必須對此有所意識，並做出改善，當然也包括寵物。

她表示，面對交通工具排碳的狀況，大多數民眾也開始思考開比較小的車輛或者是更環保的電動車；在選擇寵物上，民眾也可開始改變思維，選擇更低碳排或者體積更小的寵物。

昆蟲蛋白作替代

但限制民眾寵物的選擇顯然有點不近人情，澳洲動物福利組織「Four Paws Australia」領導人蕾貝卡指出，如果民眾可以如減少吃牛肉等習慣，達到減碳效果的話，同樣的邏輯也可以應用在寵物的飲食上，最簡單的方式就是「不要餵寵物吃過量的食物」，不僅減碳，還有助於毛小孩保持健康。

加州大學洛杉磯分校地理學教奧金於2017年發現，美國肉類消費對環境產生的影響當中，有高達30%是由狗和貓造成的。專家就指出，貓和狗不會因為吃了「適合人類食用」的高級肉類，就感到更開心，且許多犬種是雜食性動物，其實適當的加入蔬食，更有助於寵物的健康。

安卓森進一步指出，其實有一種可以取代肉類的蛋白質常常遭到忽略，就是「昆蟲蛋白」，目前已經興起給寵物的昆蟲食品，取代對環境影響更大的肉類。但她也強調，根據不同犬種與生活型態，它們需要的飲食也截然不同，所以最好的方式還是跟獸醫仔細聊聊正常的營養比例。

【更多精采內容，詳見 】