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影／巴西雙子星大樓連接工程倒塌 8工人懸掛空中求生

聯合新聞網／ 綜合報導
擷自巴西電視媒體Hoje em Dia YouTube影片
擷自巴西電視媒體Hoje em Dia YouTube影片

巴西聖保羅南部一棟33層樓高的雙子星大樓，近日正進行架接兩棟大樓間的連接工程，由於建築結構近一半的板塊突然整個掉落地面，1名工人不幸墜落至5樓處身亡，另外8名工人當場抓住繩索求生，在救援後造成其中1名工人受傷，其他7人則安然脫離險境。

根據巴西電視媒體報導，該雙子星大樓有140公尺高，在兩棟大樓建築體規模完成後，欲在頂樓連接兩棟樓體，預計在2025年完工。

事發當時該工程正在鋪設鷹架，鷹架的底層樓板突然有一半應聲掉落，在一樓整個砸毀，1名工人則當場墜落死亡。從Hoje em Dia電視媒體曝光的影片中可明顯看出，事發當時，有8名工人因及時抓住繩索，而被掛在兩棟樓間的半空中，相當驚險。

巴西警方目前尚未公布罹難工人的死因，僅稱還在調查中。

巴西

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