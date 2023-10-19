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少人知道！迪士尼「隱藏商品」千元有找 員工大推必買：送禮也適合

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為旅客在東京迪士尼樂園拍照留念。圖／新華通訊社
圖為旅客在東京迪士尼樂園拍照留念。圖／新華通訊社

迪士尼樂園是許多人的夢想天堂。一名在東京迪士尼工作的員工在Dcard發文分享，自己最近買到了近半年覺得最可愛的超值商品，不用千元就能入手，且似乎很少人知道，讓她大推喊必買。

原PO表示，這款堪稱隱藏商品的「縮小版迪士尼門票吊飾」，一盒裡面共有18個吊飾，價格只要日幣3800元（約新台幣789元），不僅不貴，背面還可以寫上自己的名字，變成自己的專屬票，就算要送給朋友們當小禮物也超適合。

東京迪士尼員工分享隱藏商品「縮小版迪士尼門票吊飾」，價格親民又可愛。圖／翻攝自Dcard
東京迪士尼員工分享隱藏商品「縮小版迪士尼門票吊飾」，價格親民又可愛。圖／翻攝自Dcard

「真的超可愛」，原PO指出，因為迪士尼現在都改成電子票，知道紙本票的人可能不太多了，如今若要取得紙本票，只限入住迪士尼飯店旅客才可購買。貼文一出，網友們紛紛留言大讚，「這個好可愛啊！不能換實體票好可惜，原本想收集一張自己生日當天的票，哭哭」、「好可愛！之後去要買，謝謝分享」。

另外，也有網友分享領取紙本票攻略，「App可以先預約時間，然後去Disney Store付款就能擁有紙本票」、「路過看到來回報一下，今年10月初去住大使飯店，在裡面買的門票也是不挑款的普通版實體票券」；有人則曬出自己珍藏的紙本票，「還留著！超想要米奇或奇奇蒂蒂，超可愛」。

迪士尼樂園 東京

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