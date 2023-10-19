快訊

國慶結緣！「橘色惡魔」12月再次訪台 參與北一女120週年校慶

南韓再爆「劉亞仁級別」明星涉毒遭警方調查 2線索網瘋猜是他

證實和柯文哲見面 郭台銘揭談了2大方面：雙方有共識

專挑美貌嫩妹！地方媽媽為兒開「多人運動趴」 自己也下場縱慾

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一名地方媽媽，為了兒子舉辦多場性愛趴。示意圖／ingimage
美國一名地方媽媽，為了兒子舉辦多場性愛趴。示意圖／ingimage

俗話說「世上只有媽媽好，有媽的孩子像個寶」，但有時過多的母愛可能會形成不健康的親子關係。美國一名48歲的媽媽歐康納（Shannon O'Connor），被指控引誘未成年的青少年到自家豪宅開「多人運動趴」，甚至連自己兒子也參與其中，舉凡撿屍、酗酒、多人床上運動樣樣來，甚至連歐康納自己都下場縱慾

綜合外電報導，一名來自加州的48歲地方媽媽歐康納，從2020年夏季到2021年2月之間，為自己15歲的兒子和其朋友們舉辦多場性愛派對。她多趁丈夫外出時，邀請青少年到位於加州要價470萬美元（約新台幣1.5億元）的豪宅狂歡。

美國檢方調查時發現，歐康納曾上網搜尋「性感的16歲少女」、「漂亮的16歲女孩」，此外她還慫恿兒子同學半夜逃家，之後再親自接到豪宅大玩性愛趴。根據調查報告，歐康納會鼓勵這群青少年酗酒、發生性關係，其中有些人是自願發生性行為、但也有人遭撿屍性侵，甚至歐康納「興致一來」也會加入荒淫派對。

此外，根據檢察官調查，歐康納對於少女容貌有一套嚴格標準，如果被她認為不夠漂亮、年輕，還會拒絕對方參加派對。

2021年時歐康納察覺自己正被警方調查，馬上帶著兒子從加州搬到北方的愛達荷州，但警方仍在當年10月逮捕歐康納，當警方破門而入時，屋內甚至有12名陪她過夜的青少年。

歐康納的種種獸行遭指控39項罪名，但她堅稱所有性行為都是青少年們「自願發生」，面對指控均不認罪。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

歐康納專挑未成年開性愛趴，面臨39項罪名。美聯社
歐康納專挑未成年開性愛趴，面臨39項罪名。美聯社

多人 性愛 性行為 未成年 性侵

延伸閱讀

澳女為躲袋鼠開車撞民宅 幸運被iPhone這功能救一命

萬聖節看哪部片？ 影史最恐怖電影排名前十出爐

日媒曝台積熊本設廠令地價飆漲！人氣拉麵店聞香遷址 當地老店卻吹熄燈號

孩童被摔出車外起身再遭撞！54秒畫面曝 網友氣喊嚴懲粗心家長

相關新聞

怎麼想的？男站著不動冒充店鋪櫥窗「人體模型」 趁打烊後偷珠寶被逮

波蘭一名22歲男子近日被控在首都華沙一家購物中心的店鋪櫥窗裡假扮成「人體模型」，並在關門打烊後偷竊珠寶。

專挑美貌嫩妹！地方媽媽為兒開「多人運動趴」 自己也下場縱慾

俗話說「世上只有媽媽好，有媽的孩子像個寶」，但有時過多的母愛可能會形成不健康的親子關係。美國一名48歲的媽媽歐康納（Shannon O'Connor），被指控引誘未成年...

恐嚇長輩遭「惡靈跟蹤」威脅交出貴重物消災 在印尼台人涉詐欺遭捕

印尼警方日前逮捕由2名外國人和2名印尼人組成的詐騙集團，他們涉嫌恐嚇被害人遭惡靈跟蹤，要求交出貴重物品，否則他的孩子3天...

澳洲央行不再是男孩俱樂部 他花七年提高女主管占比

澳洲央行前總裁洛威（Philip Lowe，見圖）對促進央行性別多元化成績卓著：2016年上任時，他手下女性主管的占比僅31%，但今年9月15日下台時，不僅女性主管占比上升到36%，他還交棒給該央行63年歷史上的第一位女總裁。

日本秋田熊襲事件頻傳 民眾肩膀骨折學校停課

日本秋田縣民眾被熊攻擊的案例持續攀升，今天中午前北秋田市有5位民眾相繼在街道上被熊襲擊，其中1人肩膀骨折受重傷。一間位在...

萬聖節看哪部片？ 影史最恐怖電影排名前十出爐

萬聖節即將到來，許多驚悚電影片也隨之上映。近日，外媒《Mail Online》報導，國外有研究小組觀察250名民眾在看恐怖電影時的心律，最終由電影《凶兆》榮獲影史上最恐怖的電影。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。