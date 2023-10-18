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這年紀易被細菌纏身！愛蹲廁所滑手機 醫師警告恐怖4下場
不少民眾喜歡邊上廁所邊滑手機，不過一名哈佛大學醫學博士警告，這種看似「無害」的習慣，恐怕會導致嚴重的後果，例如痔瘡、肛裂或直腸脫垂，同時手機也可能成為「細菌的溫床」。
根據英媒「鏡報」報導，哈佛大學醫學博士塞西（Sethi）指出，很多人習慣邊上廁所邊滑手機，但這種行為將使人們長時間坐在馬桶上，進而對直腸和肛門造成壓力，導致痔瘡、肛裂、直腸脫垂等問題，甚至對身體造成永久性損傷。
2022年的一項國際研究也發現，超過65％的成年人會將手機帶進廁所，其中如廁時手機使用率最高的國家是西班牙，接近80％，最低的則是德國，略低於55％。另外調查也指出，26至41歲的人最有可能養成被細菌纏身的習慣，緊隨其後的則是18至25歲的人。
塞西建議，若民眾的手機成癮真的很嚴重，至少在如廁結束後，記得要將手機消毒，因為智慧型手機比馬桶座墊還髒，容易成為細菌的溫床。倫敦大學衛生與熱帶醫學院於2011年的一項研究也顯示，有六分之一的英國民眾，手機都受到糞便污染，最可能原因就是民眾上廁所後，沒有用肥皂正確洗手。
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