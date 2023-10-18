幸福來得太突然？女買咖啡突被陌生人「請客」 一問才知原因超現實
許多上班族每天早上一定要喝咖啡提神，但如果遇到店家買一送一活動，可能都會和同事一起購買。日前一名南韓女子排隊買咖啡時，突然被排在前面的顧客詢問「我有買1送1券，要不要一起喝？」，女子表示不好意思，願意出一半的錢，卻遭到對方嚴正拒絕，一問之下才知真相竟和「對方同事」有關。
一名南韓女子在X平台發文表示，她去咖啡店排隊買咖啡時，排在前面一名陌生顧客突然轉頭詢問，「我有買1送1券，要不要一起喝？」，她覺得免費拿到一杯咖啡很不好意思，表示願意出一半的費用，但對方拒絕說「反正這張券也要用掉，但我不想給公司同事用！」。
女子一聽憋不住笑意，才知道對方私底下其實超討厭同事，寧願隨機攔路人揪買一送一，也不想白白將咖啡給同事，令女子不禁直呼「真的笑死我了」。
貼文曝光後引發熱烈討論，截至目前該則貼文已累計3.5萬人點愛心，還被轉貼到大陸微博，許多網友留言，「像我會做的事」、「哈哈哈我會自己喝兩杯」、「真的！不知道為什麼每間公司都有討厭的同事」、「在公司累積的各種怨氣，至少用分享方式給路人一個善意來宣洩」。
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