夫妻環遊世界逛200間好市多！驚曝冰島75％人口是會員 最愛台灣這紀念品

美式連鎖賣場好市多（Costco）以販售多樣商品聞名，在世界各地擁有超過800間分店，國外一對夫妻愛好就是逛好市多找尋樂趣，每到一處陌生地方就會立刻搜尋當地好市多的位置，他們在7年環遊世界期間，總共逛了200多間好市多分店。日前這對夫妻根據自己的旅行見聞，統整了關於好市多10大令人驚訝的事情，其中還包含冰島有75%人口是會員、好市多高層誓言不漲「兩項商品」的價格。

根據每日郵報報導，美國夫妻大衛（David）和蘇珊（Susan Schwartz）超愛逛好市多，只要一到陌生地方，一定先用手機搜尋好市多所在地，他們在過去7年環遊世界期間，造訪14個國家、逛了超過200間好市多分店，把每間好市多當成旅行「重要景點」，甚至不會去參觀當地其他的景點，目前只有在中國大陸會「破例」逛萬里長城。

蘇珊更調侃自己和丈夫是瘋子，「我們到法國巴黎，沒參觀任何一間博物館，只有去好市多，我們朋友都很難理解」，在美國也為了去一間位於內布拉斯加州的好市多，直接從紐約開車跑了2545公里抵達，相當瘋狂。

這對夫妻表示，他們每去一個陌生地方，都一定先逛當地好市多，甚至不會去參觀其他旅遊景點。圖／法新社資料照

這對夫妻表示，他們每到一間好市多都會買商品當紀念，甚至有時會爆買到需額外購買行李箱來裝，目前最喜歡的商品是從瑞典分店買的「愛麗絲夢遊仙境茶壺」，以及在台灣分店買的「蘇格蘭威士忌」，這些紀念品都被存放在他們紐約公寓，那裡「根本是好市多倉庫」。但這對夫妻不願向媒體透露7年環遊世界的總花費，僅說「雖然昂貴，但值得」。

回到美國後，他們把逛各國的好市多所見所聞整理成書，今年9月出版了《好市多的樂趣：從頭到尾的尋寶之旅》 ，並在書中分享關於好市多10大令人驚訝的事情。

關於好市多的十大令人驚訝事實 一、好市多售價4.99美元（約新台幣161元）的烤雞從烤箱出爐後，保質期是2小時。烤雞超過時間會從貨架上被拿掉，並有其他用途。 二、2022年，好市多會員每週購買價值超過30萬美元（約新台幣969萬元）的腰果。 三、好市多永遠不會調漲1.50美元（約新台幣48元）熱狗和氣泡水價格。自1985年以來，這優惠從未改變過，高層一再發誓永遠不會漲價。 四、美國好市多會員的平均年齡在54歲左右，家庭年收入在10萬美元（約新台幣323萬元）以上。 五、冰島75%的人口是好市多會員。 六、好市多每年賣了超過600萬個南瓜派，但僅限於9月至12月期間。 七、好市多1999年才開始接受信用卡。 八、好市多2021年售出約475,000克拉鑽石，約212磅（約96公斤）。 九、好市多在美國有585個倉庫，其中60%位於10個州，分別是加利福尼亞州、德克薩斯州、華盛頓州、佛羅里達州、伊利諾州、新澤西州、紐約州、亞利桑那州、維吉尼亞州和喬治亞州。 十、全球最大的好市多位於美國猶他州鹽湖城，面積235,000平方英尺（21,832平方公尺）。最小的是阿拉斯加州的朱諾，有74,052平方英尺（6,880平方公尺）。

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