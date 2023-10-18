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冤獄白蹲16年獲2614萬賠償 男想買房上大學卻被警攔停擊斃

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為里歐納德在法庭獲判無罪的那天。擷自「佛羅里達州的無罪專案」（Innocence Project of Florida）
圖為里歐納德在法庭獲判無罪的那天。擷自「佛羅里達州的無罪專案」（Innocence Project of Florida）

美國一名男子里歐納德·艾倫·庫爾（Leonard Allan Cure）在33歲時因被判持武器搶劫定罪後入獄，後經多次纏訟，終於在16年後被證實是冤獄，並在纏訟3年多後得到國家81.7萬美元（約台幣2614萬元）賠償金和教育福利。然而，命運多舛的他，原本已在規劃利用這筆賠償金重啟人生，卻在兩個月後於喬治亞州因超速被警察攔下當場擊斃。

美國《紐約時報》報導，里歐納德在2003年時，因涉嫌持武器搶劫沃爾格林(Walgreens) 商店共1700美元（約台幣5.4萬元），被判處終身監禁。

由於里歐納德一直宣稱自己無罪，在獲得「佛羅里達州的無罪專案」（Innocence Project of Florida）支持後為他奔走法庭代為訴訟，該專案人員發現，包括里歐納德的不在場證明從未在法庭上提出過，里歐納德於事發時間時，在ATM提領金錢的現場與事發地點十分遙遠，里歐納德在53歲時終於在佛羅里達州法院通過他的冤獄賠償。

重獲自由的里歐納德，已在規劃自己的第二人生，他打算上大學，也正在看房，想買下人生中的第一間房子。

獲取國家冤獄賠償金後兩個月，里歐納德探望高齡母親後，行駛在州際公路上因超速被一名警察攔停，員警辦公室宣稱，里歐納德在限速90的路段以每小時至少112公里(70英里)的速度行駛，原本十分配合調查，但在聽到自己又將被逮捕的情況下，不再選擇順從，里歐納德轉而被當場棍毆、電擊和槍擊，在送醫治療無效後被醫生宣布死亡。

該員警辦公室稱，此事員警處理的過程完全合法，但開槍打死里歐納德的治安官目前已被停職中，但未進一步提供相關的細節。當初協助里歐納德脫離冤獄的「佛羅里達州的無罪專案」則要求公開當時警察隨身錄下的影片，以釐清真相。

里歐納德因為冤獄，喪失了16年的自由，出獄後被交警因超速攔停開槍擊斃，結束命運多舛的的一生。擷自「佛羅里達州的無罪專案」（Innocence Project of Florida）
里歐納德因為冤獄，喪失了16年的自由，出獄後被交警因超速攔停開槍擊斃，結束命運多舛的的一生。擷自「佛羅里達州的無罪專案」（Innocence Project of Florida）

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