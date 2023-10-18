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老翁抱怨「腰痛沒得治啦！」 醫點出銀髮族能否開心度日關鍵在這

聯合新聞網／ 綜合報導
日本醫師久坂部羊認為，老年人要開心過活，在心態上的調適比身體狀況更重要。圖片來源／ingimage
日本醫師久坂部羊認為，老年人要開心過活，在心態上的調適比身體狀況更重要。圖片來源／ingimage

在高齡化社會中，長照是一個重要的社會議題。銀髮族長輩該如何維持身心的健康，更是有著許多細節考量。日本醫師作家久坂部羊，就認為一位老年人生活開心與否，其實比起身體上的狀況，心情調適更是重要因素

根據日本媒體「現代新書」報導，久坂部指出，人在變老之後，會有身體機能下降，肌肉和細胞等蛋白質減少等狀況。他發現有許多老年人，經常動不動就抱怨，說自己腰痛、膝蓋痛、走沒兩步就不行、字太小就看不到等等，整天都在唉聲嘆氣。

然而，這些老年人在感慨自己衰退的同時，心態上又不太肯接受自己老了的現實。像是久坂部曾經接觸過一位抱怨自己腰痛的老年男性，於是他就向對方建議，可以採取某些方法來治療腰痛的毛病。沒想到對方卻一口回絕，不相信醫師能夠治得好這個問題，繼續抱怨自己腰痛。

另外一位82歲，因為腦中風半身不遂的女性。儘管在復健之後病情好轉，已經可以使用拐杖輔助行走，但當醫師嘗試鼓勵她時，卻得到她不滿地表示，說想要走得更快才行。

然而，也不是所有老年人，都會因為身體毛病而意志消沉。像是久坂部有次碰到位也是腦中風，且嚴重到必須坐輪椅的79歲男性。儘管症狀比前例還要嚴重的多，卻能樂觀看到自己的狀況，說著「搭輪椅也滿開心的」，過著心情愉快的生活。可見得同樣是高齡人士，該如何接納衰老的自己，也是一大課題。

日本 老年人

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