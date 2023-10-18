監獄餐？不敵物價高漲 日本學童營養午餐份量大縮水

受到原物料高漲影響，日本近來傳出有許多飲食相關業者，都紛紛不敵成本上升而倒閉。甚至連有的供給學校營養午餐的團膳業者，也都有受到一定的影響。近來有日本網友，就PO出一張現在日本營養午餐的現況，由於餐點份量明顯嚴重不足，而引發了質疑聲音。

根據日本媒體「女性週刊PRIME」報導，住在長崎的日本twitter網友「Nobita2M」，最近PO出一張自己孩子小學的營養午餐照片。裡頭雖然有白飯、雞蛋、青菜、湯和牛奶幾樣東西，但份量明顯非常稀少，對成長期的兒童來講實在不夠。

報導指出，該網友居住地區的營養午餐價格，為每個月4300日圓（約相當於新台幣894元）。當地政府在今年四月，宣布其中一半的錢會由政府補助。然而，看到餐點的份量如此稀少，也讓網友不滿表示「難道份量也變一半了嗎」。

其他網友也質疑「這是減肥餐嗎？是能有多少熱量」、「簡直就像騙人的，日本的小孩太苦了」、「這是吃剩的東西吧」、「監獄嗎」、「像是醫院餐」、「跟戰後沒兩樣」、「倒退回昭和年代」。

報導分析，除了這位網友以外，日本許多地區在近期，都曾推行營養午餐全額或部分補助的政策，像是東京17區就曾在九月到十月間，宣布全額補助營養午餐。但這些政策都沒有獲得中央預算，必須由地方自己出錢，加上物價飆漲的關係，結果成本最終轉嫁到供餐品質上，讓身為國家未來的小孩子們，必須忍受這樣的餐點。