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車鑰匙變恐怖凶器 女子眼睛被刺傷血流滿面慘縫6針

聯合新聞網／ 綜合報導
牽車過程發生爭執，女子被車鑰匙刺傷眼睛。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
牽車過程發生爭執，女子被車鑰匙刺傷眼睛。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

英國一名女子在工作時和同業起爭執，想不到對方竟然搶過車鑰匙刺傷女子眼睛，導致女子視力受損。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這名不具名的25歲女子擔任汽車租售公司的司機，需要幫公司到不同地方牽車。9月29日她到伯明罕（Birmingham）牽車，沒想到對方卻不願把車交給她，兩人發生嚴重爭執。

客戶向女子的公司購買了一輛西雅特Ibiza，因此女子被公司派去伯明罕牽車，女子在前往牽車之前曾跟同業的同事聯繫，原本都談好了9月29日當天牽車，沒想到對方卻臨時反悔。

女子到達現場後對方表示想保留這台車，兩人發生爭執，同事出手想搶鑰匙，結果刺傷女子眼睛。女子被緊急送往附近醫院救治，當下縫了六針，但因為眼皮有傷，因此無法靠自己睜開眼睛。

醫院檢查時翻開女子眼皮確認她的視力，不過女子目前視線仍呈現模糊狀態。女子因為眼睛受傷無法工作，因此造成她財務上損失。當地警方表示，目前已經在調閱監視器畫面並進行相關調查。

鑰匙 視力

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