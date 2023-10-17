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影／揭零下86度南極生活真相 女子：耐心變超少

聯合新聞網／ 綜合報導
蜜雪兒說自己在南極工作後耐心變超少。圖擷自每日郵報
蜜雪兒說自己在南極工作後耐心變超少。圖擷自每日郵報

美國一名女子獲得一份特別的工作機會，去年搬到南極生活，她經常在社群媒體上分享自己在南極生活的點點滴滴，吸引不少網友討論。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，32歲的蜜雪兒（Michelle Endo）原本住在美國舊金山，去年（2022）10月，她搬到南極，在美國設立的阿蒙森-斯科特南極站工作。這是美國設於南極高原的科學考察站，蜜雪兒在考察站擔任接待經理，有了非常不同的生活體驗。

到南極工作最棒的體驗，就是能夠看到極光，不過除了看極光之外，其實很多時候生活都滿挑戰的。她表示，機場通常會進行「冬季關閉」，因此機場從2月15日就開始關閉，一直到10月28日才會再開放。這段時間她跟其他42名工作人員哪也不能去，而且也沒有新的人進來，因此讓她「耐心用光光」。

她表示，因為天氣太冷，最冷曾到零下86度，外面又沒有陽光，所以大家只能待在室內。南極一年中有六個月的時間都是24小時天黑，永夜的情況下很容易引發越冬症候群，患者會出現抑鬱、健忘、易怒和注意力不集中等情況。

蜜雪兒說，這是她經歷過最疲倦的工作體驗，雖然才到南極考察站工作一年，但這麼特殊的工作經驗讓她覺得身體幾乎老了十歲。而且在南極生活，她已經一年沒有見過任何動物和樹木，不過她依然覺得這麼瘋狂的體驗，為她留下了一生一次的回憶。

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