狼爪無所不在！疫情後搭乘旅客增加 南韓地鐵屢傳騷擾案

首爾地鐵性騷擾案件今年頻傳。南韓警方統計指出，今年上半地鐵站通報的非禮或偷拍案件逼近800件，將超越去年次數。專家指出，這凸顯民眾搭乘大眾運輸工具時的安全保障仍做得不夠。

騷擾超越去年紀錄

據《亞洲新聞網》報導，南韓國會議員吳永煥公布當地警方與國土交通部數據發現，從今年1月至8月，各地鐵站通報性騷擾案件共784起，數量不只有所提升，也反映出疫情後搭乘地鐵人數開始增加的趨勢。其中包括529起非禮與255起偷拍，數量之多有望超越去年的1,218件紀錄。

以非禮次數來看，高速巴士客運站通報29起最多，已經連續5年居冠，其次分別是汝矣島、舍堂、江南等站，大多集中在首都最繁忙的轉運站內。至於偷拍則最常出現在青少年出入的地鐵站。

專家指出，雖然通報案件並無法當成實際犯罪的確鑿證據，但受害者在證明自己在大眾運輸工具受侵犯，正面臨越來越多的挑戰，包括取得確切證據的難度。

將用AI偵測異常行為

據《亞洲經濟日報》報導，首爾將開發人工智慧(AI)解決方案，用來監控民眾在地鐵站的活動，以提早發現是否有任何異常行為。

首爾市政府指出，首爾地鐵已與首爾數位基金會合作建立一套，使用AI和大數據來檢測地鐵站不正常行為的模型，日後將在5號線的一處車站進行測試，預計2023年12月完成驗證後，擴大到所有車站採用。

這套監控模型將引進圖像說明，將從監視器檢測到的異常行為轉換為文字。首爾地鐵公司執行長白鎬(音譯)表示，「這套採用生成式AI的異常行為檢測解決方案，將成為地鐵內發生的隨機人群攻擊等事件有效應對的技術。」

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