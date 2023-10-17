母清潔絞肉機 疑誤觸開關被捲入絞死...女兒目睹慘劇嚇暈

希臘一間肉舖日前發生一起可怕的工安意外，1名50歲單親媽媽清潔工在打掃店中大型工業絞肉機時，疑不慎觸及開關，頭髮被捲進機內，之後整個人被拖進機中慘被絞斃。她的18歲女兒同樣在店內工作，目睹慘劇後精神受創，休克送院。

綜合外媒報導，50歲受害人名叫安娜（Ana），來自阿爾巴尼亞，2年前和前夫分開後，就帶著18歲女兒、10歲兒子及母親移居希臘。出事前，她與女兒皆受騁於希臘西部米索隆吉（Missolonghi）的一家肉店，一同擔任清潔工。

事發於9月29日，安娜與女兒留在店內進行清潔。安娜清潔店內絞肉機時，疑誤觸開關，頭髮被捲入其中，機器強大的拉力迅速將她整個人捲入其中。由於事出突然，安娜的女兒只能在一旁看著母親被絞肉機肢解身亡。隨後她驚慌地跑出店外呼救，1名路人聽到後進入店內幫忙。

當地警方、消防、救護車接報到場，但卻未能將安娜救出，最終花了數小時，直至午夜前才將她遺體從絞肉機取出。安娜女兒因為目睹整個慘劇發生經過，精神大受打擊，在休克狀態下被送院，目前已出院，並與10歲弟弟暫住朋友家中。

有認識受害者的人向當地媒體透露，死者是個「很好的媽媽」，為了2個孩子的生計，從早到晚都在工作。至於肉店的老闆在前往警局後被拘捕，而警方現已展開調查，包括查閱店內監視器。

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文章授權轉載自《香港01》