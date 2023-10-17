丈夫多年不見母親重逢痛哭 秒成媽寶對她百依百順苦了妻兒

結婚之後，微妙的婆媳關係，常常會是爭執的焦點。如果沒有妥善處理，甚至有可能鬧到離婚的危機。近來在日本，就有這麼一起案例。

根據日本媒體「サライ.jp」報導，一位化名實里的64歲女性，有一位經營公司的66歲丈夫，年事已高的兩人，生活過得算是相當豐裕，子女們也都進到大公司上班。然而過去她就常聽丈夫抱怨，說自己的媽媽個性非常糟糕，而且在他小時候，就拋下一家老小離家。

因此多年來，丈夫只要一講到母親的事，就會立刻翻臉，口中充滿咒罵母親的話語。沒想到有一天，那位曾經離開的母親，竟然回頭出現在丈夫面前。結果平常把媽媽講得十惡不赦的丈夫，瞬間在媽媽面前哭出來，兩個人在玄關前相擁而泣。由於這和實里平常聽到的狀況差太多，因此讓她感到十分混亂。

後來，丈夫更是對母親的一言一行百依百順。不只幫她支付昂貴的飯店費用，而且生活的一切開銷都幫忙準備。而母親逐漸穩定下來後，又開始故態復萌，整天過著在家看電視、打電動的生活，連髒亂的房間都不好好整理一下，讓實里不能接受，連兒女們也都受不了婆婆，。

儘管丈夫認為，這是他為母親盡的最後一點孝道，但實里覺得婆婆離家這麼久，沒錢了才跑回來找丈夫，根本沒必要對她這麼好，可是丈夫卻聽不進去。這也讓實里擔憂，未來矛盾如果繼續擴大，恐怕會有老年離婚的危機。