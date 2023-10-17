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最初是白色！ 日廠普利司通揭密輪胎為什麼都是黑色

聯合新聞網／ 綜合報導
一般市面上所見到的輪胎，都以黑色為主。圖片來源／ingimage
一般市面上所見到的輪胎，都以黑色為主。圖片來源／ingimage

說到汽車輪胎，一般人或許會立刻想到黑色的橡膠輪子。但其實在輪胎剛被發明的時候，其實並非一開始就是黑色的。近來日本媒體「くるまのニュース」就講解了一段關於輪胎的歷史，及輪胎製造的秘辛。

報導指出，因為輪胎是使用天然橡膠製成，因此在最初的階段裡，輪胎是呈現白色或米色等橡膠的顏色。然而，這些純粹以橡膠製造的輪胎，有著耐久力欠佳的問題。所以到了1912年，出現了將橡膠與碳黑混合製成的輪胎，才讓黑色輪胎就此問世。

日本輪胎製造廠普利司通指出，只要加入碳黑，就能夠大幅提昇橡膠的強度。而這些碳黑則是靠著不完全燃燒油和瓦斯，再用熱分解法等方式製造而成。除了輪胎之外，還會拿去當成黑色顏料、影印墨水，甚至睫毛膏等等物品的材料。

至於橡膠本身，則會透過「硫化」這到手續，讓橡膠和硫磺混合以增加強度。然而，由於車輛輪胎的損耗強度高，因此僅僅只靠硫化並不足夠，才必須再加上碳黑混合，增加強度與耐磨度，對提升抓地力也有幫助。

不過，也並不是所有輪胎都是黑色的。像是有些推高機，會使用其他白、綠色，以耐磨損功效的特殊橡膠製作。若在不傷害輪胎的前提下，也能把輪胎漆成其他顏色。只是一般而言，黑色不僅最實用，也是看起來不容易髒的顏色，才會使得現在的主流輪胎，都以黑色為大宗。

日本 汽車零件

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