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影／在北海道住宅區遭棕熊襲擊 被害者憶「肋骨斷6根還氣胸」差點被吃

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本北海道民眾兩年前遭棕熊襲擊，至今仍有後遺症。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本北海道民眾兩年前遭棕熊襲擊，至今仍有後遺症。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

日本環境省日前發表數據，指出今年4到9月之間，全日本15個都道府縣中，一共出現109起遭到熊攻擊的事件，是2007年開始採取單月統計以來，次數最多的一次。甚至連在一些相對人口密集的地區，都有熊隻出沒的消息，成為一項警訊。

根據日本媒體「Smart FLASH」報導，就在2021年6月，一位叫做安藤伸一郎的上班族，在北海道札幌市東區，遭到一隻高1.6米的棕熊襲擊。該處是札幌市的住宅街，安藤從小就在這個地方長大，從沒聽說過這個人口聚集的地方，會有棕熊出沒。

安藤指出，當時棕熊就尾隨在他後面，但是完全沒有腳步聲，等到察覺時，已經被棕熊打倒在地。他形容棕熊的身軀就像車子一樣硬，還咬了他的右手臂，讓他當場痛得大叫。該次棕熊事件一共襲擊了四個人，歷經八小時候才被驅逐。

安藤表示，被棕熊打的那一下，讓他右側肋骨斷了6根，右肺還出現氣胸的症狀。最終他背上縫了80針、雙手雙腳則縫了60針治療，所幸被攻擊的當下有保持意識，否則要是昏迷的話，就有被棕熊直接吃掉的可能。

現在安藤雖然大致痊癒，但因為左腳還是有會麻痺的後遺症，必須倚靠輔助器才能行走，他認為這個後遺症可能永遠無法消失。而他的經歷，也帶給其他人警惕，必須重視棕熊帶來的危害。

日本 棕熊

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