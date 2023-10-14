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婆媽剋星有解！切大蒜後滿手臭味好惱人 他驚揭「一把菜刀」有妙用

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人處理大蒜後雙手都會留有蒜味，用水或肥皂清洗也難去除。示意圖／ingimage
許多人處理大蒜後雙手都會留有蒜味，用水或肥皂清洗也難去除。示意圖／ingimage

大蒜可說是做料理時的百搭好物，只要加一點就能增添不同風味，但不少婆媽卻對它很頭痛，因為處理完大蒜後雙手總會留下異味，且難以去除。日本一名網友在社群平台X（原名為推特）上分享實用技巧，只要「一把菜刀」就能輕鬆搞定惱人蒜味，許多人看到後也驚嘆，「真是太神奇了！」

一名日本網友發文分享網路上發現的實用生活小技巧，若想要去除手上令人厭惡的大蒜味，只要拿一把不鏽鋼的菜刀就能輕鬆搞定。處理方式很簡單，先將菜刀放到水龍頭下，接著用手承接從刀刃上反彈的水清洗，這麼一來就能去除掉手上的大蒜味。

原PO也在文中寫道，「如果覺得被騙了的話，可以自己去試試看」，還表示該方法也能去除魚腥味及蔥的味道

根據日本媒體「grape」報導，若想快速去除掉大蒜的味道有2個方法，第一個就是接觸不鏽鋼的物品，像湯匙、菜刀等都能發揮效用，也可以使用「不鏽鋼去味皂」。另一個方式則是利用漱口水去除異味，因為漱口水是許多人家裡必備的清潔用品，不僅容易取得，也能夠輕鬆去味。

許多網友看到該方法後也驚呼，「欸？我都不知道可以這樣做」、「不銹鋼真是太神奇了！」、「這是真的嗎？為什麼這樣就能去除味道？真的是新奇的發現」，也有人分享其他作法，「洗湯匙的時候一起洗手就好了」、「也可用除臭的牙膏洗手」、「在水槽上撸個幾下也可以去味」。

日本 味道 蒜頭

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