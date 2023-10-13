才因鬥毆遭警告！東京10名少年闖警局奪「警槍」 所幸當場遭捕無人傷亡

台灣房價高，不少民眾都因買不起房，只能租屋。不過，外媒《Mail Online》報導，近期有項研究指出，租屋族比買房族壓力更大，也更容易衰老，每年的生理年齡恐因壓力而增加2.8周。

2023-10-12 20:54