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才因鬥毆遭警告！東京10名少年闖警局奪「警槍」 所幸當場遭捕無人傷亡

聯合新聞網／ 綜合報導
日本東京綾瀨警察署10月4日遭10名少年闖入，一名少年趁機奪走警方配槍，所幸警方立即奪回。圖片來源／「富士新聞網」
日本東京綾瀨警察署10月4日遭10名少年闖入，一名少年趁機奪走警方配槍，所幸警方立即奪回。圖片來源／「富士新聞網

上週4日凌晨，日本東京綾瀨警察署遭10名少年闖入，一名少年竟趁機奪走警方腰間配槍，所幸警方立即奪回，並當場以現行犯逮捕該名奪槍少年。而案子經過調查後，警方於今（13）日，依涉嫌擅闖警局的罪名逮捕3名年僅17歲的少年。

根據《富士新聞網》報導，10月4日凌晨2點多時，幾名少年先是在警局門口徘徊，待沒人注意時，湧進位於東京都足立區的綾瀨警察局。當時一名少年趁亂奪取警方腰間配槍，幸而警方立即察覺當場奪回，並無釀成大禍，而該少年也立即遭到逮捕，其餘少年則被安排先行返家。

一名警官表示，在少年們闖進警局的幾個小時前，才因鬥毆事件引來警方關注，他當時告訴這些少年若有不滿想投訴，可以到警察局找他，不料少年們竟當真，不只闖入警局還奪走警方配槍。對此，警方今日依涉嫌擅闖警局的罪名逮捕3名年僅17歲的少年，並表示將持續調查當日詳細的事發經過。

日本 東京 警察 鬥毆

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