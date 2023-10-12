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租屋族老更快！ 研究指兩原因使這族群每年恐多老「2.8周」

聯合新聞網／ 綜合報導
澳洲與英國研究學者指出，租屋族因壓力大，將比買房族更快衰老。示意圖／ingimage
澳洲與英國研究學者指出，租屋族因壓力大，將比買房族更快衰老。示意圖／ingimage

台灣房價高，不少民眾因買不起房，只能租屋。不過，外媒《Mail Online》報導，近期有項研究指出，租屋族比買房族壓力更大，也更容易衰老，每年的生理年齡恐因壓力而增加2.8周。

報導稱，澳洲和英國研究人員蒐集1420位民眾的訊息，綜合分析其住房狀況、房屋類型及是否有政府補助等因素，並採集民眾的血液樣本進行DNA甲基化分析。研究人員將結果發布於《Journal of Epidemiology and Community Health》（流行病學與社區健康雜誌），並指出租屋族因「壓力大」與「不安全感」，生理年齡的影響幾乎是失業的2倍，相當於每年增加2.8周。

研究顯示，住房環境可能對健康產生極大的影響，強調若民眾曾「拖欠租金」或曾居住於「汙染環境之中」，則加劇衰老程度。另外，外媒《HealthDay》表示，紐約大學格羅斯曼醫學院健康與住房實驗室聯合主任吉賽爾（Giselle Routhier）稱，長期暴露在鉛油漆剝落、蟑螂或黴菌等惡劣環境，可能導致人們氣喘或產生其他健康問題。

最後，吉賽爾還坦言「無家可歸者」的老化加速更快，可能會比正常人早20年出現老年人常見的症狀，例如虛弱或認知障礙等。

老化 租屋 買房

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