台灣租書店與漫畫展看百年演變 日本東京開展

數位衝擊，租書店仍散布台灣各角落。國立台灣歷史博物館策劃「台灣租書店與漫畫的奇妙旅程」，10月6日在日本明治大學開展，讓日本大眾一窺台灣百年來租書店與漫畫變化樣貌。

國立台灣歷史博物館今天發布新聞稿指出，「台灣租書店與漫畫的奇妙旅程」10月6日在日本東京明治大學米澤嘉博紀念圖書館暨現代漫畫圖書館開展，這場特展去年底曾在日本北九州市漫畫博物館亮相，深獲好評，今年才移展到有東京漫畫研究聖地之稱的明治大學。

台史博人員告訴中央社記者，「台灣租書店與漫畫的奇妙旅程」展覽主題以「租書店（貸本屋）」為主，向日本大眾介紹台灣從日治時期百年來租書店與漫畫發展，呈現台灣不同社會、政治變動下租書店的樣貌。

特展內容涵蓋各時代流行漫畫類型、台灣武俠漫畫及審查制等特殊性主題，展覽分為3個時期，從「日本時代~1960年代」、「1960年代~1990年代」及「1990年代~現在」，依序展出與定期換展，且以台灣圖像、日本漫畫呈現對照台日近代史，讓人更容易理解台灣、日本近代歷史脈絡與背景。

台史博表示，漫畫在租書店流通，反映漫畫產業與市場變遷，也體現不同時代人們閱讀習慣，如今面臨數位媒體挑戰，已有租書店轉型多角化經營，漫畫閱讀不再受限於時空範圍，而是透過各種媒介，跨越國界。

「台灣租書店與漫畫的奇妙旅程」展示以書籍為主，展期至明年2月12日。此外，台史博10月14日起規劃2天的台日漫畫國際論壇及3場租書店主題講座，讓台日漫畫更深入交流。