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台灣人遊京都一進道地餐廳遭大吼「No！」 老闆全程怒瞪

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，圖為日本京都清水寺附近的街道遊客。 路透社
示意圖，圖為日本京都清水寺附近的街道遊客。 路透社

近來國旅訂房率屢創新低，國人轉向出國旅遊，不過，一名台灣旅客赴日本京都探訪美食時，「踩雷」遇到對外國人非常不友善的店主，讓他大傻眼「這間店破壞了我的探店體驗」，並提醒沒有精通日文的台灣人要留意「我不是第一個受這種鳥氣的外國人」。

該台灣旅客於PTT發文表示，近日下榻京都的飯店，附近有一間看起來很道地的餐廳「Bonjour洋食屋」，剛營業半小時，他進店見空位很多，只有兩、三組客人，但老闆看到人進門卻不招呼，台灣旅客當下尷尬了幾秒，才用英文問「兩個人有位置嗎？」，不料，老闆對著台灣旅客睜大眼睛，且大聲的回答「No！」

台灣旅客猜想空位可能是預約席，所以又用英文問「是否可以現場候位？」，結果老闆直接怒瞪喊更大聲的「No！」，他傻眼說「老闆也一直瞪著我，我就默默的轉身開門離開，想說是我犯了什麼錯嗎？」，仔細看店門口也未告知任何特殊規定。

後來，台灣旅客上網Google評價才發現早在4年前就有網友留下1顆星抱怨「拒絕遊客，感受很糟糕！」，近3個月內也有外國人受氣，在店內等了10分鐘，老店主用日文招呼後發現不是日本人，態度180度大轉變，直說「這裡不歡迎你，我不會給你任何食物」，除此之外，連日本人也受到很多鳥氣，原PO提醒網友「如果你精通日文應該可以去吃看看」，否則比較建議去180公尺旁的另一家洋食餐廳。

鄉民們則評論「店名還假掰的取法文，結果說不接待外國人」、「不想接待外國人可以直接貼告示在門口，省得彼此不爽」、「這跟會不會日文無關，擺明已經不把人當人在尊重」，也有人說「店家不想接不會日文的旅客這正常吧」、「Google依最新評論排序來說，如果發現矛盾情況都要小心」、「這就是老闆要的結果，感謝情報」。

PTT 日本 台灣人 出國旅遊 京都

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