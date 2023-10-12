夫婦遊沖繩洞窟探險突遇「水位暴漲」 受困近一天釀死亡悲劇

到不為人知的秘境探險，見識以往沒看過的風景，是旅遊的一大樂趣之一。但與此同時，也要隨時注意人身安全，才能快樂出遊平安回家。近來在沖繩離島，就發生一起洞窟探險，結果釀成死傷的悲劇事件。

根據日本媒體「J-CASTニュース」報導，就在10日下午五點左右，沖繩縣與那國島警消接獲通報，表示有一對名古屋市來訪的夫妻，和一名28歲男性導遊，在早上到島嶼南部的一處洞窟探險。然而預計兩個半小時的行程，三人卻到了下午都未見蹤跡，因此接獲報案。

這三人是因為在探險時，洞窟內的水位突然暴增，使得三人被迫各自避難。直到11日深夜，導遊和女性才個別逃出洞窟，但女性丈夫的41歲男性卻仍不見蹤跡。11日早晨，搜救隊才找到受困男性，但又因為水位增高而無法靠近，直到下午接近5點左右才能救人，但當時男子已經是心肺停止狀態。

在地人士指出，這個洞窟入口很狹窄，但裡頭卻有四、五百公尺左右的深度。裡頭的水是從山上及雨水匯聚而成的，應該是沒有海水的成分。但不巧最近雨勢不斷，所以才會出現水位暴增、判斷失準的狀況，因而釀成悲劇。