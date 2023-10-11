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60歲退休以為能悠哉打高爾夫 他慘遭投資詐騙血本無歸

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本男性本以為退休後能輕鬆度日，沒想到遇上詐騙血本無歸。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本男性本以為退休後能輕鬆度日，沒想到遇上詐騙血本無歸。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

年輕時工作賺錢，除了為當下做打算以外，也包含對於年老退休時的規劃。否則如果出了什麼差錯，產生經濟上的危機，恐將打亂退休生活。近來日本媒體，就有一起這樣的案例。

根據日本媒體「THE GOLD ONLINE」報導，一位A先生當年大學畢業後，在22歲進到一間知名企業上班，並做到60歲離職。雖然為了讓兩位小孩去念私立大學而多花了一點錢，不過最終退休金和存款加一加，還是存有大約3700萬日幣（約相當於新台幣773萬）左右的程度。

由於辛苦了大半輩子，A先生決定要徹底清閒度日，不從事任何副業。雖然這樣沒有收入，但靠著過往的存款應該能夠安泰過日子。他動用了部分存款改造家中的書房，另外也常和朋友一起聚餐、打高爾夫球，一時過著愜意的生活。

然而，A先生卻在友人的誘騙下，花了一千萬（約相當於新台幣208萬元）投資號稱「快上市的獨家股票」，結果遭到詐欺血本無歸。包括這項衝擊在內，A先生的存款瞬間只剩下數百萬日幣的程度，讓他不得不開始節約度日。

後來，A先生更被診斷出肺癌，又因為相信網路傳言，什麼保險都沒有辦，花上了大筆醫療費用，但仍在兩年後過世。由於僅存的財產也被花得一乾二淨，使得現在年邁的遺孀，只能靠著微薄的補助金生活。一場以為無虞的退休計畫，就這麼寂寥收場。

日本 保險 退休金 詐欺

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