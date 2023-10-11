快訊

女英雄！25歲以色列安全官指揮若定 率居民擊殺25名哈瑪斯成員

北巿和平高中遭恐嚇「川堂大屠殺」 警駐點巡邏、夜自習暫停

哈瑪斯如何輕易突破以色列高科技圍牆 從他們公布的影片探究

巴黎臭蟲蔓延倫敦？地鐵驚現褲管上這1幕 愈多人選擇只站不坐

聯合新聞網／ 綜合報導
有民眾PO出在倫敦地鐵上疑似發現臭蟲的影片，引來倫敦民眾人心惶惶。圖為民眾搭乘倫敦地鐵情形。 歐新社資料照
有民眾PO出在倫敦地鐵上疑似發現臭蟲的影片，引來倫敦民眾人心惶惶。圖為民眾搭乘倫敦地鐵情形。 歐新社資料照

一名到倫敦旅行的網友在抖音上發布一則影音，指稱他位於倫敦地鐵的維多莉亞線上，畫面中顯示他的褲管上，疑似出現一隻床蝨（亦稱臭蟲），讓倫敦民眾聞之喪膽，也有愈來愈多人表示，在搭乘地鐵時只站不坐。

該則民眾在倫敦地鐵上發現臭蟲的影片已有逾170萬人閱覽，外媒稱，與巴黎僅利用歐洲之星兩小時便能抵達的倫敦，憂心這些讓巴黎人畏懼的臭蟲，難保不會從往來的旅客、行李、列車座椅上也來到倫敦。

但英國《地鐵報》報導，英國布里斯托大學（University of Bristol）生物科學院教授理查．霍爾（Richard Hall）質疑該名網友PO出的「褲管影片」，可能不是臭蟲，因為牠在外形上還不夠扁，且臭蟲(床蝨)多半是在夜間凌晨1點至5點出沒。代表害蟲防治專業人員的英國害蟲防治協會（BCPA）也不確定「褲管影片」上的是否真能證明為臭蟲，該機構人員認為，在公共交通工具上發現臭蟲並不常見。

倫敦交通局為此也表示，目前臭蟲並未真正蔓延到倫敦，但會持續監控中，也將加強對地鐵的清潔措施，籲請倫敦民眾或遊客切勿過於憂心。但對臭蟲的畏懼感似乎讓倫敦民眾受到影響，《地鐵報》報導，地鐵內有名女乘客驚見蟲子後，驚慌失措到從座位上跳起來，後來旁人則告訴她「那是一隻蟑螂」。

巴黎 倫敦

延伸閱讀

最正小三遭醫師情夫告到破產 同遊布拉格發現手機「驚人內幕」

班機停飛！已婚機師在裸女胸前吸出可樂 執勤前開毒趴向空姐炫耀

士林夜市上空烤魷魚女孩曝光了 晴天回文：感謝老闆教我

水療池溫度標示飆高快沸騰了 網笑：這一池都是「熟客」

相關新聞

西洋人的「高級記憶法」如何傳入中國？

一五九六年，利瑪竇教中國人如何打造記憶宮殿，說宮殿的大小取決於想要記住之東西的多寡：最宏大的宮殿會由數百座形狀、大小各異的建築構成；利瑪竇說，「建築愈多，效果愈好」，但也說毋須一下子就大興土木打造宏偉巨構。可先建小宮殿，或建一座寺院、一組官衙、一座公共旅店或商人集會所之類較平凡的建築。如果希望一開始先蓋更小的建築，那可蓋一間簡單的接待廳、一座亭子，或一間畫室。如果想要個人的小空間，不妨就使用亭子的一角，或寺院裡的一座神壇，乃至衣櫃或長沙發之類家常的東西。

中國高中生演出安倍遇刺短劇 日網友痛批：粗俗無禮

日本排放福島核電廠處理水，引發中國強烈抗議，極端的反日浪潮甚至深入校園。中國一所高中的運動會演出用前日本首相安倍晉三槍擊...

緬甸勃固豪雨釀洪災 官媒：1萬4000人流離失所

緬甸商業大城仰光附近城鎮勃固（Bago）近日降雨量創新紀錄，當地居民今天急忙從遭洪水侵襲的家中搶救食物及家當。緬甸國營媒...

月初才創下最高齡跳傘紀錄！美國104歲女人瑞辭世

10月初自1萬3,500呎的高空跳傘成功、創下世界最高齡跳傘紀錄的芝加哥104歲女人瑞霍夫納（Dorothy Hoffner），10月9日在睡夢中安詳離世，還未等得及金氏世界紀錄（Guinness World Records）認證。

恐有害身體！紅色素常見於「這些食品」 加州2027年接軌歐盟禁用

紅色素3號、溴酸鉀等食用色素恐致癌，或傷害生殖系統，加州盼接軌歐盟，禁止添加於食品！加州近日宣布，4年後食物將禁止添加恐致癌的化學添加物，包括常加在軟糖、糖果類的食用紅色素3號，還有使用在麵包的「溴酸鉀」等溴類製品。歐盟已經採用相關法規，此案有望影響未來美國全國的食安法規...

接獲密告丈夫外遇 一知對象竟是「她」讓人妻又吐又暈

外遇事件往往會嚴重影響夫妻間的感情，而當發現另一半的外遇對象，竟然是自己熟人的話，更會加深遭到背叛的感覺。近來日本媒體，就有這麼一則感情糾紛。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。