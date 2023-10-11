巴黎臭蟲蔓延倫敦？地鐵驚現褲管上這1幕 愈多人選擇只站不坐

一名到倫敦旅行的網友在抖音上發布一則影音，指稱他位於倫敦地鐵的維多莉亞線上，畫面中顯示他的褲管上，疑似出現一隻床蝨（亦稱臭蟲），讓倫敦民眾聞之喪膽，也有愈來愈多人表示，在搭乘地鐵時只站不坐。

該則民眾在倫敦地鐵上發現臭蟲的影片已有逾170萬人閱覽，外媒稱，與巴黎僅利用歐洲之星兩小時便能抵達的倫敦，憂心這些讓巴黎人畏懼的臭蟲，難保不會從往來的旅客、行李、列車座椅上也來到倫敦。

Bedbugs on the Victoria line, it’s so over pic.twitter.com/E8XKYH63gs — notbri.sol (@Xhakaed) 2023年10月7日

但英國《地鐵報》報導，英國布里斯托大學（University of Bristol）生物科學院教授理查．霍爾（Richard Hall）質疑該名網友PO出的「褲管影片」，可能不是臭蟲，因為牠在外形上還不夠扁，且臭蟲(床蝨)多半是在夜間凌晨1點至5點出沒。代表害蟲防治專業人員的英國害蟲防治協會（BCPA）也不確定「褲管影片」上的是否真能證明為臭蟲，該機構人員認為，在公共交通工具上發現臭蟲並不常見。

倫敦交通局為此也表示，目前臭蟲並未真正蔓延到倫敦，但會持續監控中，也將加強對地鐵的清潔措施，籲請倫敦民眾或遊客切勿過於憂心。但對臭蟲的畏懼感似乎讓倫敦民眾受到影響，《地鐵報》報導，地鐵內有名女乘客驚見蟲子後，驚慌失措到從座位上跳起來，後來旁人則告訴她「那是一隻蟑螂」。