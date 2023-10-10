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暖化後遺症 研究：致命溼熱恐衝擊數十億人

中央社／ 倫敦9日綜合外電報導
根據今天發表的研究，隨著氣溫上升，全球恐進入本世紀最致命的溼熱時期，數十億人難以存活，特別是在從德里到上海等世界大城。圖／美聯社
根據今天發表的研究，隨著氣溫上升，全球恐進入本世紀最致命的溼熱時期，數十億人難以存活，特別是在從德里到上海等世界大城。圖／美聯社

根據今天發表的研究，隨著氣溫上升，全球恐進入本世紀最致命的溼熱時期，數十億人難以存活，特別是在從德里到上海等世界大城。

報告作者說，在暖化更極端的場景中，高溫和高溼可能致命結合，進一步蔓延到美國中西部等地區。

研究共同執筆人、美國普度大學（PurdueUniversity）的胡柏（Matthew Huber）告訴路透社：「這非常令人不安，許多人會因此被送往急診室。」

這份研究以胡柏、維吉尼亞州喬治梅森大學（George Mason University）氣候學家維塞利奧（Daniel Vecellio）等科學家過去的研究為基礎，他們認為，在沒有遮蔭或空調等技術協助的情況下，溼加上熱，會超過人體極限。

研究發現，如果氣溫比工業革命前上升攝氏2度，大約 7.5億人每年可能會經歷一週的致命溼熱。

根據刊登在美國學術期刊「國家科學院學報」（PNAS）的論文，如果氣溫升高攝氏3度，超過15億人將面臨這種威脅。

根據2022年聯合國排放差距（United NationsEmissions Gap）報告，在現行政策下，到2100年，預計全球氣溫將上升攝氏2.8度。

印度、巴基斯坦和波斯灣國家近年來已經短暫經歷過危險的溼熱天氣，但研究發現，如果世界持續升溫，從奈及利亞拉哥斯（Lagos）到美國伊利諾州芝加哥等主要城市也將受到影響。

高溫 暖化 聯合國

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