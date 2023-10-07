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進房間「先沖馬桶」！飯店業者揭驚悚原因 曝迷你吧更可怕

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進房間「先沖馬桶」！飯店業者揭驚悚原因 曝迷你吧更可怕

聯合新聞網／ 綜合報導
有從業人員透露，進入飯店房間後應盡快沖馬桶。示意圖／ingimage
有從業人員透露，進入飯店房間後應盡快沖馬桶。示意圖／ingimage

台灣旅客入住飯店時多習慣性敲門，但除了敲門，還有一件事不容小覷。據外媒報導，飯店業者透露行業秘辛，建議旅客抵達飯店房間時，盡快到浴室馬桶，此外，房務人員更揭發房間裡暗藏危機的三類物品。

據外媒《Metro》報導，國外一家旅遊公司eShores訪談廚師、接待人員和清潔員等各個飯店員工，讓他們分享「行業秘密」。從員工透露的消息中，可知旅客從辦理入住手續到進入房間，有不少「眉角」該注意。

其中一點，便是在進入房間後，馬上到浴室沖馬桶，飯店員工指出，馬桶和馬桶坐墊底下，常會有令人毛骨悚然的昆蟲、蜘蛛藏匿，前往較溫暖的地區旅遊時尤其容易遇到。員工因此建議旅客第一時間沖馬桶，外出後返回飯店房間時，也要再沖一次，「除非您願意承擔受驚的風險，否則千萬別在馬桶還未沖水時就坐下去！」。

另外，由於房務人員需快速清潔房間，通常要在十五分鐘內擦拭各類物品表面的灰塵、吸地，以及更換床單等。短時間內的清潔，難以面面俱到，所以飯店員工建議旅客進入房間後，可自行擦拭衣櫃、抽屜。

有飯店員工更提醒，因為房務人員不一定每天都會清潔熱水壺，所以使用前要先檢查。「迷你吧（mini bars）也不安全」，有員工表示，曾有客人朝迷你吧的瓶子裡撒尿，然後蓋上瓶蓋，下一位客人要喝水時才發現飲品被「加工過」了，因此建議旅客在吃或喝東西前，注意物品的密封處是否有遭破壞的痕跡。

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