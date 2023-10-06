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小犬颱風攪局！南韓一班機飛到高雄無法降落 鐵了心飛返首爾

聯合新聞網／ 綜合報導
德威航空示意圖，非新聞事件圖。報系資料照(記者季相儒／攝影)
德威航空示意圖，非新聞事件圖。報系資料照(記者季相儒／攝影)

南韓德威平價航空一架班機因受到中颱小犬影響，在挑戰降落高雄小港機場數次失敗後，決定再飛返南韓首爾。有網友將該架德威波音737機型、編號TW8671的航班路徑PO在臉書社團「高雄機場航空器資訊交流」中，表示：「只能說搭到這班的客人，有買到商務艙比較舒服，不然屁股會痛，也好啦！左右邊靠窗的乘客，101 、阿里山、85大樓都看到了！」。

該文一出，其他網友擷出在Fightradar24上該架班機真的很努力降落小港機場的情形，該班機共在高雄臨海及市區上空共繞行3圈失敗後，才鐵了心將整架班機再飛返首爾。

南韓德威平價航空一架班機受到中颱小犬影響，挑戰降落高雄小港機場失敗後，決定飛返首爾。擷自臉書社團「高雄機場航空器資訊交流」
南韓德威平價航空一架班機受到中颱小犬影響，挑戰降落高雄小港機場失敗後，決定飛返首爾。擷自臉書社團「高雄機場航空器資訊交流

網友擷出在Fightradar24上該架班機努力降落小港機場情形，該班機在高雄臨海及市區上空共繞行3圈失敗，才鐵了心飛返首爾。擷自臉書社團「高雄機場航空器資訊交流」
網友擷出在Fightradar24上該架班機努力降落小港機場情形，該班機在高雄臨海及市區上空共繞行3圈失敗，才鐵了心飛返首爾。擷自臉書社團「高雄機場航空器資訊交流

有網友見文表示，「怎麼看到疫情時的僞旅行？」，也有人大聲叫好：「直接又飛回韓國值回票價！台灣一日遊」。也有網友回覆，這架德威航空並沒有提供旅客商務艙的選擇，只能坐到屁股痛。

對於多數網友熱議：「為何不轉降桃園？」大家表示納悶之餘，有網友釋疑，認為若轉降桃園，要如何再接高雄的任務？在組員超時又無其他組員可替代下，比起飛返南韓損失恐怕更大。有人認為，這架班機的油料很足，還可以這樣率性地再飛返南韓，「出發就載了來回的油量？真是先知」。

小港機場 南韓 首爾

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