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目睹兄弟大打出手 遺物整理師揭內幕：很多人第一個就找存摺

聯合新聞網／ 綜合報導
一位專門整理過世遺物的日本業者表示，曾有委託者為了遺物大打出手。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位專門整理過世遺物的日本業者表示，曾有委託者為了遺物大打出手。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

許多人在過世時，留下的遺物該如何處理，常常會是一個問題。特別是一些還擁有價值的東西，也往往容易造成家人間的爭奪，引起一些糾紛。專門開設「遺物整理」相關公司的赤澤健一，就曾在日本媒體「現代ビジネス」，分享他過去的經驗談。

赤澤指出，由於現在日本獨居老人、孤獨死的案例越來越多，使得遺物整理的角色也越來越吃重。而且如果不事先好好處理，就會卡到遺產分配的相關手續。很多遺族在委託的時候，也會特別指名先把存摺、有價證券等物品找出來。

當然，在找這些值錢的東西時，也不乏親人間會產生爭執，不只是東西該歸屬為誰，而一些物品該不該丟，往往也是起爭議的地方。赤澤就看過有兄弟因此產生口角，結果演變成全武行衝突。

赤澤表示，自己底下的員工，以前或許是廢棄物處理的專家。但是進到「遺物整理」這個領域，藏著許多不同的眉角，需要從頭學起。畢竟從大型家具，到不起眼的小飾品，都可能蘊含著一家人特別的回憶，不好好善待可是不行的。因此，能夠擔當得起這項工作的，必須要是禮節得體，且懂得將心比心的人。如此一來，才能夠得到委託遺族的信賴，也會直接影響到業績的好壞。

日本 獨居老人 遺產

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