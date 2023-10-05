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陸客租車開下海只為拍網美照 日本業者氣炸：是我最愛的車

聯合新聞網／ 綜合報導
日媒指出，有中國遊客將租車停在海裡，只為了拍網美照，此舉讓租車業者十分不滿。圖／擷自《富士新聞網》
日媒指出，有中國遊客將租車停在海裡，只為了拍網美照，此舉讓租車業者十分不滿。圖／擷自《富士新聞網》

日本沖繩縣宮古島有著號稱「東洋第一美」的與那霸前濱海灘，和三大跨海大橋，讓許多外國觀光客都慕名而來。根據《富士新聞網》報導，9月26日有幾名中國大陸遊客在宮古島觀光，並將租來的汽車停在「海裡」，只為拍網美照，此舉讓租車業主十分憤怒。

《富士新聞網》報導表示，9月26日有幾名大陸遊客在沖繩縣宮古島，將黃色吉普車停在海裡，並站在車頂上拍網美照。報導稱，因吉普車的車牌開頭為「わ」，得知此輛車為租賃汽車，租車業者也在之後接獲通知。

報導說明，該輛吉普車價值800多萬日圓（約新台幣173萬元），業者指出，該群遊客在還車時，並未提及車子曾泡水一事，失望的老闆坦言「那輛新車是自己最喜歡的車，不能理解對方為何要這樣做」。

此外，「車停入海」影片的拍攝者透露，現場有聽見那群遊客用中文交談，報導稱租車行老闆後續想索取清潔費，卻發現無法聯絡到對方，並發現那群遊客留的電話跟證件都是假的。

新聞一出，便引起日本網友熱議，「無論是租車還是自己的車，開車入海都是很奇怪的行為，更何況這台租車是車主最喜歡的一台，真是惡劣的行為」、「我覺得用租車做這樣的事很沒有道德，如果真的想這麼做，應用自己的車」、「這種行為是錯的，但租車公司在對方還車時不仔細檢查，也有問題」、「應該在租賃合約新增一項規定，『若有物品受損，維修費將從您登記的信用卡直接扣款』」。

也有網友指出，中國的駕照不適用於日本，對方恐違反道路交通法，「這些拿不到國際駕照的人之所以在日本開車，就是因為他們買了假的國際駕照」、「大陸並非成員國，因此大陸駕照一般不被國際認可」、「大陸的駕照不能在日本開車，更不能在日本租車」。

依照國際駕駛執照規定，駕駛員同時擁有一國駕照，及該國政府所發行的國際駕照，此證照才有效。目前中國大陸（不包含香港、澳門）並不承認國際駕駛執照，因此若只持有大陸駕照，便無法在日本自由開車。

日本 沖繩 陸客

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