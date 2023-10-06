先天失聰聽不見對講機 她揭宅配員1貼心舉動：感謝善良的他們

因為科技的進步，現代人得以享受便利的日常生活，然而，對身障者來說，生活中仍有許多難題需要克服。日前一位聽障者便在網上分享，她曾經很煩惱該如何向送貨的宅配員表達自己聽不見的事，不過，有位經常負責送貨到她家的宅配員，其貼心行為卻讓她超感動，同時也解決了原PO的不便，讓許多網友留言大讚，「這個世界還是很溫柔的」。

日本漫畫家うささ日前在X(推特)上分享，她因為患有先天性失聰，聽不到門外的人用對講機說了什麼，所以曾和送包裹來的宅配員說明自己的不方便，而在一來一往的交流後，已經熟悉情況的宅配員會在送貨來的時候，透過對講機上的鏡頭，用嘴型清楚表達自己的身份、還會將送貨單擺在鏡頭前讓原PO安心，包裹的宅配過程也變得相當順暢。

然而某天，原PO發現負責到她家送貨的宅配員換人了，正當她還想著必須要向新的宅配員說明自己的情況時，卻發現這次即使沒有事先溝通，對方也和之前的宅配員一樣拿出送貨單示意、並且順利取貨。

對方似乎是接替了前一位貼心宅配員的位置，原PO事後回想，他們之所以初次見面能夠那麼順利完成包裹的接收，會不會是因為在交接時，前任送貨員將自己的狀況好好地交代對方呢？她感動地表示，「雖然不清楚兩人工作交接的經過，但非常感謝他們能夠理解我的困難，並提供親切的服務，希望善良的他們也能有好事發生」。

該貼文也吸引許多網友留言回應，有人稱讚宅配員的貼心，「兩人的工作交接很完美，相信對方即使去了新環境一定也能有好的表現吧」、「在沒人看到的時候也展現了溫柔體貼，真的好感動」、「他將體貼的心也傳承給下一個人了」、「雖然個人隱私很重要，但也想要這樣用心對待一個人」、「有工作上的專業、再加上為他人著想的心，真的是無敵了」。

也有同樣從事物流業的人表示，「真的好窩心，身為同行，如果遇到同樣的狀況的話，一定也會好好向後輩交接的」、「這不應該是需要大力誇讚的事，而是理所應當要展現的態度才對」。