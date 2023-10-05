兒童有福了！ 美國迪士尼樂園宣布下調票價

日本國民級作品——《窗邊的小荳荳》——由知名的演員、主持人黑柳徹子撰寫的自傳散文，1981年出版後廣受歡迎，至今已在全球35個國家翻譯出版、累計銷售超過2,500萬冊，是日本戰後最暢銷的代表作之一。《窗邊的小荳荳》是黑柳徹子童年歲月的故事，也記錄了二戰時期下的艱苦年代；作品問世後時隔42年，現年已經高齡90歲的黑柳徹子，不僅仍活躍於電視舞台，還在今年10月正式推出《續．窗邊的小荳荳》，延續小荳荳在戰後長大成人的故事。這也是徹子在看見烏俄戰爭爆發之後，決心替受戰火之苦的孩子們，書寫的希望之書。

2023-10-05 09:36