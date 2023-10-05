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兒童有福了！ 美國迪士尼樂園宣布下調票價
迪士尼樂園的兒童票價將調降！迪士尼宣布將把在加州與佛羅里達園區調整兒童套票價格，分別將於10月底與11月中推出便宜的套票，3到9歲兒童的遊園券的票價將從每天135美元下調至每天50美元，預計明年初將開放使用到3月。
票價省超過1半
根據《福斯新聞網》報導，迪士尼加州與佛羅里達奧蘭多園區將推出限時3到9歲的兒童優惠票，目前共有1天、2天與3天玩到飽的方案，平均每天最高票價將會是50美元。加州將會在10月24日開賣，佛羅里達將會在11月14日開始售票。
《KTLA》提到，目前迪士尼2天玩到飽的套票價錢是270美元，3天更高達340美元，因此促銷期間的票價令不少家長心動。但買到套票後並不是馬上使用，需要從明年1月8日起生效，直到3月10日結束，且在第一天使用後，需要在13天內將剩下天數花完。
遊樂園活動中
此外，迪士尼樂園還開放，從10月底開始，園內的「米妮與米奇奔馳列車」與「小美人魚海底冒險」2個遊戲區可以在迪士尼的快速通關APP「Genie」或「Genie+」中，提前6個月先預訂，到時候就可以免排隊，走快速通關道路遊玩園內設施。
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