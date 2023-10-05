澳洲旅館驚傳電池爆炸案 旅客聊天到一半房間突竄火苗

澳洲雪梨一旅館，驚傳爆炸案。根據《ABC News》報導，雪梨帕茲角一旅館「Mad Monkey」於昨（4）日發生火災，使一名法國旅客的腿部輕微燒傷，共出動20多名消防員及6輛消防車才將火勢撲滅。

《ABC News》報導，4日上午雪梨帕茲角一旅館「Mad Monkey」發生火災。事故發生前，旅館監視器拍到一名法國旅客站在房間外與一名友人交談，突然房間內出現火光，兩人便迅速往外避難。報導稱，目前其中一名男子腿部輕微燒傷，另一位友人則無大礙。

這場突然的爆炸，出動了當地20多名消防員及6輛消防車，才將火勢撲滅。其中一名遊客透露，「當時旅館的走廊上有很大聲音，走出房間後，便看到有位法國男子試圖用滅火器撲滅大火。」新南威爾斯州消防隊表示，他們推測起火原因為房間內電動自行車的電池故障所致。

報導說明，旅館已疏散約70名住客，有位旅客表示，若自己無法返回住處，將會不知道今晚要在何處下榻，希望旅館能盡速將現場恢復。

新南威爾斯州消防隊稱，2023年起已收到149件的電池相關爆炸案，較去年增加了16%。消防隊指出，在149件電池爆炸案中，共22%是來自輕型移動設備，如電動自行車與電動滑板車，提醒民眾應多多小心充電、注意電池狀況。