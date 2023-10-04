快訊

首度評價這個族群！高盛喊買五大廠 股價將再風起雲湧

「小犬」變「狂犬」！台中樹倒125棵 百貨玻璃門遭吹爆

台鐵明中午前部分列車停駛 東部、西部幹線皆影響

女大生機場半裸被搜查！因1舉動被控告攻擊入獄 半年花掉百萬身心俱疲

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一名女大生在杜拜機場時，被機場人員要求進行脫衣搜查，結果在過程中出現一個動作，被對方控告攻擊罪。情境示意圖。圖／canva
美國一名女大生在杜拜機場時，被機場人員要求進行脫衣搜查，結果在過程中出現一個動作，被對方控告攻擊罪。情境示意圖。圖／canva

一名21歲美國女大生伊麗莎白（Elizabeth）7月在杜拜機場準備搭機返回紐約時，被機場人員要求進行脫衣搜查，沒想到檢查過程中，她輕碰到機場人員手臂，被對方控告「攻擊和侮辱」罪，儘管伊麗莎白被法官要求繳交罰款返國，但當地檢察官仍上訴將她判刑，令伊麗莎白受困杜拜長達5個月，一直在開庭過得生不如死，過程中共花了5萬美元（約新台幣161萬）來支付飯店居住費用和法律費用，儘管她最終順利返回美國，但已經身心俱疲留下很大陰影。

根據紐約郵報每日郵報報導，女大生伊麗莎白7月因動手術緣故，身體必須全天穿著支架，當她在杜拜機場時，機場人員將她帶進小房間搜身，粗魯地為她取下支架，「我感到不舒服和害怕，覺得自己真的受到了侵犯」。伊麗莎白指出，她在小房間中幾乎以半裸姿態示人，不被機場人員尊重。

搜身結束後，因為伊麗莎白無法自己裝上複雜的支架，向朋友請求幫忙。在這過程中，她無意間「輕輕碰觸」到一名機場女員工的手臂，引發對方強烈不滿，控告「攻擊和侮辱」罪，伊麗莎白馬上被警方拘留。之後伊麗莎白便受困於杜拜，輾轉換了不同間飯店，再加上還要在當地聘請律師，一直忙著開庭，總共花了5萬美元（約新台幣161萬）。

本來8月份法官要求伊麗莎白支付約2700美元（約新台幣8萬）罰款就能返國，結果檢察官提出上訴，伊麗莎白被要求繳罰款，還被判處一年徒刑（隔天獲得減刑），外加驅逐出境。最終伊麗莎白終於結束官司，順利返回美國，但這場可怕的「杜拜之旅」帶給她滿滿羞辱和精神創傷。

專門研究中東法律的人權倡導者拉達（Radha Stirling）表示，「人們可能會因虛假或輕微指控在阿拉伯聯合大公國被拘留多年」，並警告美國人，「杜拜是一個危險的旅遊勝地」。

美國 機場 杜拜 紐約 檢察官 中東 律師

延伸閱讀

女大生問「黨內貪汙怎解決」 賴清德反問：具體事證？

自艾妲颶風以來「最濕的一天」 紐約市發閃洪警報 洪水淹機場

離譜！英男頭痛噁心被誤診闌尾炎 轉院才驚覺「腦長瘤」12天病逝

當眾洩春光！陸女大生軍訓課熱舞「胸前彈出」 同學驚：露出來了

相關新聞

女大生機場半裸被搜查！因1舉動被控告攻擊入獄 半年花掉百萬身心俱疲

一名21歲美國女大生伊麗莎白（Elizabeth）7月在杜拜機場準備搭機返回紐約時，被機場人員要求進行脫衣搜查，沒想到檢查過程中，她輕碰到機場人員手臂，被對方控告「攻擊和侮辱」罪，儘管伊麗莎白被．．．

任職42年領最低工資！70多歲老人退休被送「2物」 同事怒：把人當奴隸

如果一家公司要提高工作效率和品質，往往需要「善待員工」，並傾聽和接納不同意見，才能讓員工感到被尊重，全心全力投入工作。國外一名70多歲的男子約翰（John）即便身體有殘疾，每天還是準時上班，他在這間...

只限期開賣...為何「麥當勞洋蔥圈」不能成為常駐款 前員工曝驚人內幕

連鎖速食店麥當勞有販售各式各樣的餐點，從常見的漢堡、雞塊、雞翅、薯條，連沙拉品項都有，但為什麼唯獨沒賣一般常見的...

《續．窗邊的小荳荳》：現年90歲的黑柳徹子，為戰爭孩子們書寫的自傳續篇

日本國民級作品——《窗邊的小荳荳》——由知名的演員、主持人黑柳徹子撰寫的自傳散文，1981年出版後廣受歡迎，至今已在全球35個國家翻譯出版、累計銷售超過2,500萬冊，是日本戰後最暢銷的代表作之一。《窗邊的小荳荳》是黑柳徹子童年歲月的故事，也記錄了二戰時期下的艱苦年代；作品問世後時隔42年，現年已經高齡90歲的黑柳徹子，不僅仍活躍於電視舞台，還在今年10月正式推出《續．窗邊的小荳荳》，延續小荳荳在戰後長大成人的故事。這也是徹子在看見烏俄戰爭爆發之後，決心替受戰火之苦的孩子們，書寫的希望之書。

拆盒後別扔掉！披薩中間的三角架「超神用途」曝光 一票網友驚呆

當拆開披薩外帶紙盒時，會看到餅皮中間被放上小小的三角架，這叫做「披薩救星（Pizza saver）」，...

日本新幹線部分區間停駛約20分 影響逾1.6萬旅客

日本今天上午9時40分左右，發生東北新幹線及上越新幹線部分區間因停電造成列車停駛意外，總計影響約1萬6700名旅客。經搶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。