女大生機場半裸被搜查！因1舉動被控告攻擊入獄 半年花掉百萬身心俱疲

一名21歲美國女大生伊麗莎白（Elizabeth）7月在杜拜機場準備搭機返回紐約時，被機場人員要求進行脫衣搜查，沒想到檢查過程中，她輕碰到機場人員手臂，被對方控告「攻擊和侮辱」罪，儘管伊麗莎白被法官要求繳交罰款返國，但當地檢察官仍上訴將她判刑，令伊麗莎白受困杜拜長達5個月，一直在開庭過得生不如死，過程中共花了5萬美元（約新台幣161萬）來支付飯店居住費用和法律費用，儘管她最終順利返回美國，但已經身心俱疲留下很大陰影。

根據紐約郵報、每日郵報報導，女大生伊麗莎白7月因動手術緣故，身體必須全天穿著支架，當她在杜拜機場時，機場人員將她帶進小房間搜身，粗魯地為她取下支架，「我感到不舒服和害怕，覺得自己真的受到了侵犯」。伊麗莎白指出，她在小房間中幾乎以半裸姿態示人，不被機場人員尊重。

搜身結束後，因為伊麗莎白無法自己裝上複雜的支架，向朋友請求幫忙。在這過程中，她無意間「輕輕碰觸」到一名機場女員工的手臂，引發對方強烈不滿，控告「攻擊和侮辱」罪，伊麗莎白馬上被警方拘留。之後伊麗莎白便受困於杜拜，輾轉換了不同間飯店，再加上還要在當地聘請律師，一直忙著開庭，總共花了5萬美元（約新台幣161萬）。

本來8月份法官要求伊麗莎白支付約2700美元（約新台幣8萬）罰款就能返國，結果檢察官提出上訴，伊麗莎白被要求繳罰款，還被判處一年徒刑（隔天獲得減刑），外加驅逐出境。最終伊麗莎白終於結束官司，順利返回美國，但這場可怕的「杜拜之旅」帶給她滿滿羞辱和精神創傷。

專門研究中東法律的人權倡導者拉達（Radha Stirling）表示，「人們可能會因虛假或輕微指控在阿拉伯聯合大公國被拘留多年」，並警告美國人，「杜拜是一個危險的旅遊勝地」。