任職42年領最低工資！70多歲老人退休被送「2物」 同事怒：把人當奴隸

如果一家公司要提高工作效率和品質，往往需要「善待員工」，並傾聽和接納不同意見，才能讓員工感到被尊重，全心全力投入工作。國外一名70多歲的男子約翰（John）即便身體有殘疾，每天還是準時上班，他在這間公司任職42年都領最低工資，近日約翰要退休了，公司卻送給了他兩個「不尋常禮物」，被一旁女同事目睹為他抱不平，甚至拍下影片PO網控訴公司，掀起國外網友熱烈討論。

根據紐約郵報報導，一名女網友索尼婭（Sonia）PO影片表示，她有一名70多歲同事叫作約翰，約翰在公司任職42年，每天都通勤約40分鐘搭火車或公車來公司報到，且都是準時上班，不管外面風雨多大，約翰一定是風雨無阻來上班，「今天是我同事的最後一天，他在這家公司工作了42年，領著最低工資」。

索尼婭表示，最近約翰要退休，公司在最後一天送了兩個令人失望的退休禮物，就是一份烤肉和一張證書，她也將約翰拿到禮物的畫面拍下，PO上網憤怒表示，「約翰非常喜歡在這裡工作，他不想退休，他沒得到獎金，只有一份烤肉和證書」，並罵公司把人當成工作奴隸。這段影片掀起高度關注，觀看次數累計數十萬，但索尼婭將影片刪除了，不少網友仍持續關心約翰是否能獲得更好的退休福利。

索尼婭目擊約翰在公司最後一天，收到上司送的一份烤肉和一張證書。圖／擷自TikTok

後來索妮亞經由約翰同意設立GoFundMe，希望藉由群眾募資方式，來改善約翰退休後的生活。她在活動內文寫道，約翰因身體有殘疾不能開車，但每天總是能風雨無阻地上班，是公司最有才華、最勤奮的員工，也透露約翰沒妻子孩子，但有一個深愛的侄子，「如果能給他某種陪伴或做點什麼，那就太好了，這樣他就知道自己很特別，被愛著」。

自創建GoFundMe活動以來，已經籌集約45000美元（約新台幣145萬元），索妮亞感動表示，這筆資金遠遠超過約翰的退休金，她也告訴約翰，他的故事在網路上引發巨大反響，她正規劃列印出支持者的名字和訊息表達感謝。