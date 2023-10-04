各國承諾出資百億「保護瀕危珊瑚礁」專家：樂觀其成

各國竭盡所能，有共識要保護瀕危珊瑚礁。由澳洲、英國與美國等45個國家組成的團體，計劃再投資百億美元保護及修復珊瑚礁。專家對此表示樂觀其成，但更應該將重點擺在全球暖化上。

各國共同出資保護大自然

據《路透社》報導，國際珊瑚礁倡議(International Coral Reef Initiative；ICRI)表示，將透過新的倡議並藉由公私部門努力，募資120億美元保護珊瑚礁不受污染與過度捕撈的威脅。

據《國會山莊報》報導，這次籌資將用於珊瑚礁保護的多個方面，包括減輕來自陸地和人類的污染來源、解決破壞性的沿海開發問題以及減少過度捕撈，避免珊瑚流失。新的倡議計畫「珊瑚礁保護取得突破」(Coral Reef Breakthrough)是由國際珊瑚礁倡議、全球珊瑚礁基金和聯合國高級別氣候領軍者共同發起。

珊瑚礁有益生物與人類

全球珊瑚礁生態系統維持著全球4分之1的海洋物種和超過十億人的生計。該組織指出，「由於氣候危機和眾多其他人為壓力因素，這些關鍵生態系統的功能性存在正受到威脅。」

ICRI代表斯托布表示，「該倡議是在由超過30位頂尖珊瑚礁專家組成的工作小組提供的意見基礎上成立出來的，以便確保這些遠大的目標具備科學、可行性、可觀測並表達了解決珊瑚危機的緊急性。」

澳洲臥隆崗大學講師王瑪麗安(譯音)表示，儘管為保護和恢復珊瑚礁提供額外資金是好消息，但氣溫上升才是更大的威脅。她說，「除非我們非常幸運，否則大規模的珊瑚白化事件將再度發生，約在明年2至3月之間。」

國際珊瑚礁倡議於1994年由澳洲、法國、日本、牙買加、菲律賓、瑞典、英國和美國共同創立，其成員現在包括45個國家並涵蓋全球4分之3的珊瑚礁。該組織表示，目標是在十年內確保12.5萬平方公里的淺水熱帶珊瑚礁生存無虞並讓保護區域面積翻倍。

應專注減少污染排放

澳洲詹姆士庫克大學珊瑚專家休斯表示，「ICRI國家應該專注減少溫室氣體排放。諷刺的是，澳洲和沙烏地阿拉伯都是珊瑚復原解決方案的堅定支持者，因為這可以為化石燃料行業賺取利潤爭取時間，讓它們繼續污染大氣。」

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