4歲女童在超市想買巧克力喝 下一秒掛在冰箱上觸電身亡

在超市打開冰箱拿取欲購買的飲料商品是一般人在日常普遍可見的動作，然而，竟有兒童因為這樣的日常小動作當場一命嗚呼！印度媒體報導，一名4歲女童站在超市冰箱前，正試著用手打開冰箱，卻瞬間因為觸電當場身亡。

位於印度南部的特倫甘納邦（Telangana）的N-Mart超市內，近日發生一起駭人聽聞的意外事件。一名年僅四歲的女童露西塔(Rishita)，在隨著父親拉賈塞卡(Rajasekhar)與母親到超市購買飲料時，只是用手試著打開冰箱，便因為冰箱漏電當場死亡。

印度媒體稱，父親那時站在與女童僅一、兩步之遙的距離挑選冰箱內的冰淇淋，女童則是想喝巧克力類的飲料，原本第一次走向冰箱時，被母親一把拉回；在母親忙著結帳時，露西塔再次接近冰箱，結果僅是用手試圖打開冰箱門，下秒便整個掛在冰箱上，身體明顯僵直。

在這十幾秒內，母親正在櫃台忙著結帳，而身旁的父親也沒發現，直至挑好商品後，轉身才發現女兒不對勁，一把抱起女兒送往尼扎馬巴德醫院，醫生隨後宣布女兒因觸電不治，在抵達時已死亡。

該家出事的超市，因為這起事件遭到女童的父母和其他親屬抗議，超商人員檢查冰箱後發現沒有正確接地（There was no earthing)，因此讓小女孩在打開門時直接被電擊，超市也調閱當時的監視器釐清意外的過程，露西塔的父視控訴，到目前為止，超市涉事人員還沒有人因此被捕。