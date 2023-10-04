影／Uber女司機不會幫忙搬行李 她推「男女同工不同酬」遭網友罵翻

國外一名網友在社群媒體上發影片表示，她認為男女工作內容不同，即使同工也應該不同酬，讓男性領比較多錢，因為男性比女性更努力工作。女子的影片被其他網友轉貼到知名論壇，貼文一出以後，引發網友熱烈討論。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，一名網友 CringeisL1f3在知名論壇Reddit上發文，文中他分享了一段TikTok影片，並在敘述寫道：「這位小姐是不是想引發爭議？」

這段影片是TikTok用戶@nonlibtake發布的，女子在影片中表示，自己之前搭Uber，遇到的女司機就坐在駕駛座等她搬行李，讓女子得自己把行李放進後車廂，但是只要搭車遇到男司機，通常男司機都會幫忙搬行李。

她表示，很多自由主義者會抱怨女性薪水不如男性，但是她認為這根本就很正常。日前她到佛州邁阿密出差，已經是第7次遇到上述情形，只要Uber是女司機，她們就不會下車幫忙。女子認為這樣的工作態度，讓她覺得男女本來就不該領一樣的薪水。

不過女子的發言引發不少網友批評，有網友認為只是因為Uber司機不幫忙搬行李，就認為所有在職場認真工作的女性要領比較少薪水，這樣根本不合理。有網友就說，男司機幫忙搬行李只是單純怕他把車子刮傷，還有人表示，不管男女，幫忙把行李放到後車廂本來就不是司機的工作。