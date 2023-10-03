27歲單親媽「機場跑道旁除草」遭飛機撞死 留下三小孩

意外總是來個措手不及，美國日前發生一樁奇案，一名27歲的女子開著除草車，通過一個很少使用的超小型機場，沒想到卻被一架小飛機的機翼擊中頭部，不幸當場死亡。

綜合《每日郵報（Daily Mail）》等外媒報導，事發於美國奧克拉荷馬州，27歲的海耶斯（Samantha Hayes）受雇於當地的公園機關，她9月29日在布羅肯鮑市立機場（Broken Bow Municipal Airport）跑道旁割草時，意外遭降落的飛機機翼撞擊身亡。據了解，這個機場人口稀少，沒有空中交通管制，飛機起降期間，靠著飛行員的目視以及無線電喊話，來通報飛機起降。

事發當天，70歲的飛行員巴克斯特（James Baxter）駕駛著單引擎小型飛機Bonanza A36，怎料降落在跑道上後，他才注意到海耶斯正在田野裡開著割草機，雖然試圖拉起機身從對方頭頂上飛過，然而機翼還是撞到了她。等救護人員抵達現場，海耶斯已經沒了生命跡象。警方目前正在調查巴克斯特在降落過程中是否有疏失，以及死者當時有沒有看到飛機、有無穿著反光服等。

據了解，海耶斯是單親媽媽，獨自撫養三名小孩。她的友人透露，海耶斯為了孩子，平常工作相當辛苦。當地社會局將安排、協調小孩養育等後續事宜。