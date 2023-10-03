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搭車遇恐怖司機被載到廢棄屋...女生跳車逃生 驚揭心酸真相逆轉

香港01／ 撰文：布萊恩
馬來西亞1名30歲女子日前打電話叫車，但車上司機全程不說話不回應，更將她載到廢棄建築物，嚇得她看準機會跳車逃生，報警求助。情境示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。
馬來西亞1名30歲女子日前打電話叫車，但車上司機全程不說話不回應，更將她載到廢棄建築物，嚇得她看準機會跳車逃生，報警求助。情境示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。

打電話叫車遇到這經歷，確實會害怕。馬來西亞1名30歲女子日前打電話叫車，未料遇上「恐怖司機」全程不說話不回應，更將她載到廢棄建築物，嚇得她看準機會跳車逃生，報警求助。然而事件真相迎來大反轉，警方調查發現，原來該司機患有聽力殘疾，是聽不到並非不回應，事發時走錯路才會導致誤會。女子知悉真相後已撤回報案。

綜合當地媒體報導，事發9月27日，地點在馬來西亞雪州梳邦的再也輕快鐵前往莎阿南格林瑪麗（Glenmarie）路段。1名30歲女子妮拉因停在停車場的轎車被其他車輛阻擋，無法行駛，於是叫車前往目的地。

惟上車後情況相當詭異恐怖，妮拉說要以現金付款，男司機未有回應，而路程中無論問什麼，問多少次，這司機都只盯着妮拉沒有出聲，更載妮拉到一條安靜小巷，周圍僅有廢棄建築物。妮拉十分害怕，問司機要去哪裡，司機依舊不出聲，於是妮拉撥打緊急電話求助，接線員要求妮拉打開揚聲器嘗試與司機對話，但司機仍沒有回應，繼續開車。

直至司機駛到一棟廢置建築物後開始減速，妮拉趁車輛即將停下瞬間，跳車逃命，在附近找到保全求救，並到警署報案。然而妮拉報警後，揭開了反轉真相。

警方找到該名26歲司機，調查發現他患有聽力殘疾才會沒有回應，而他是新手司機，當天不小心「走錯路」本想掉頭，女事主妮拉卻已打開車門「下車」；由於司機當時還有另一張載客訂單，於是繼續開車。

警方列誤會處理，妮拉知悉事件真相後，已撤回報案，虛驚一場。

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文章授權轉載自《香港01》

馬來西亞 計程車司機

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