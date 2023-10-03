加密貨幣交易所員工退錯錢...單親媽與伴侶拒還千萬澳元 下場慘了

突然收到一筆天降之財，是否會據為己有非常考驗人性。加密貨幣交易所「Crypto.com」員工2021年不慎將接近1,050萬澳元（約新台幣2億1561萬元）匯錯給澳洲一名單親媽媽，7個月後才發現失誤，期間該名單親媽媽和伴侶積極「用錢」，購買4棟豪宅、車輛和藝術品等，甚至將其中400萬澳元（約新台幣8222萬元）轉入馬來西亞一個銀行帳戶，最終兩人被捕，所有鉅款亦已被追討，單親媽媽遭扣押209日後認罪，被判18個月社會矯正令，其伴侶亦已認罪，案件本年10月提堂。

現年41歲的女被告馬尼維爾（Thevamanogari Manivel）來自馬來西亞，原本和丈夫育有3名小朋友，但因前夫控制慾強，所以婚姻生活並不美滿，2015年抵達澳洲，隨後陸續將3名小朋友接到澳洲居住。

由於家境一般，馬尼維爾在澳洲由低做起，曾經擔任過旅館清潔女工、超市收銀員、棉花農場灌溉工人， 甚至獲得老年護理和病理學證書，案發前擔任殘障人士護理員。

到了2020年，馬尼維爾認識辛格（Jatinder Singh），兩人開始交往，辛格對加密貨幣投資產生興趣，因而使用女友的銀行帳戶，打算在「Crypto.com」將100澳元（約新台幣2056元）換成加密貨幣，但「Crypto.com」發現辛格使用其他人的銀行帳戶，於是拒絕交易，理應退回100澳元，但保加利亞裔女員工察諾娃（Ivona Vasileva Tsanova）不慎將大約1,047萬澳元（約新台幣2億1528萬元）轉入馬尼維爾的銀行帳戶。

辛格隨後發現「Crypto.com」的失誤，但他拒絕歸還鉅款，並叫女友將錢匯至其他銀行，他們隨後購買4棟豪宅，包括市值135萬澳元（約新台幣2775萬元）、在維多利亞州的一個豪華5房建案、車輛、藝術品和傢俱，甚至將400萬澳元（約新台幣8222萬元）轉至馬來西亞的一個銀行帳戶。

事件發生7個月後、即2021年12月，「Crypto.com」進行審計時發現匯錯錢，於是透過銀行聯絡馬尼維爾，但她沒有理會，到了2022年3月，馬尼維爾前往墨爾本機場，打算逃回老家，但被警方拘捕，當時她手持一張飛往馬來西亞的單程機票和接近1.1萬澳元現金（約新台幣22萬6052元），辛格同樣落網。

馬尼維爾向警方辯稱，辛格當時解釋他在「Crypto.com」中了大獎，當時銀行嘗試和她聯絡，她以為是騙案，即使她和銀行交談，亦被告知這可能是一場騙局，遭到扣押209日後，她承認魯莽處理得益罪名，法庭基於已經討回所有款項，判處入獄209日和18個月社會矯正令，包括6個月內必須完成200小時密集式無薪社區工作，換言之，馬尼維爾重獲自由，但受到案件影響，馬尼維爾在澳洲的簽證程序增加不確定因素，她亦洗心革面，目前攻讀理學士學位。

另外，辛格被控盜竊，亦已認罪，案件本年10月23日提堂，至於該個在維多利亞州的豪華5房物業，2022年12月以127萬澳元（約新台幣2610萬元）的價錢售出，目前雜草叢生，無人居住。

「Crypto.com」拒絕就案件發表任何評論，但發出聲明回應當地傳媒，指出自從事件發生後，交易所已經改變做法，「和任何從事金融業務的公司一樣，交易所不斷改善內部流程，以確保最高水平的安全性和合規性」，包括更新退款和提款系統。

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文章授權轉載自《香港01》