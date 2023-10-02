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旅日族注意！「禁止在手扶梯上行走」 名古屋新規正式上路

聯合新聞網／ 綜合報導
日本名古屋市於10月1日，正式實施「禁止在手扶梯上行走」的新規。圖／擷自《共同通訊社》
日本名古屋市於10月1日，正式實施「禁止在手扶梯上行走」的新規。圖／擷自《共同通訊社》

台灣許多民眾在搭乘手扶梯時，習慣將左側讓給路人行走。不過，根據日媒《共同通訊社》報導，日本名古屋市於昨（1）日正式實施「路人禁止在手扶梯上行走」的規定，以防止事故的發生。

報導稱，名古屋市於昨日開始實施「路人禁止在手扶梯上行走」的規定，成為繼埼玉縣後，日本第二例實行此規定的地方政府。昨日，市長河村隆之也與不少地鐵路公司人員、站長現身車站手扶梯現場，呼籲民眾應停止在手扶梯上行走，並發放印有提醒字樣的溼紙巾給民眾，大力宣傳新規定。

由於日本民眾在搭乘手扶梯時，習慣站在左側，將右側讓給路人行走，與台灣人習慣站的位置相反。報導表示，實施規定當日，還有宣導手扶梯安全搭乘意識的名古屋車隊，背上「STOP」的標示停在手扶梯右側，提醒民眾不要在手扶梯上行走。

另外，日媒《毎日新聞》指出，根據日本電梯協會統計，2018年至2019年間全日本共發生805起手扶梯事故。報導說明，部分名古屋市民曾表示他們害怕和手扶梯上的人相撞，因此希望藉由新的規定，改善人們使用手扶梯的習慣。

日本 名古屋

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