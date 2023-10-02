寂寞對早死危害大…心理醫師建議別「網上取暖」：應有教會生活

教會是解決寂寞的好地方。美國衛生局日前公布一份報告指出，寂寞對於早死的威脅甚大，已經與抽菸及肥胖相當。對此，美國知名心理醫生建議，要解決寂寞通病不是投入網路取暖，而是多參與教會等溫馨的團體生活。

經歷寂寞有苦難言

據《基督教廣播網》報導，美國衛生局局長穆爾蒂表示，他自己小時候與長大後都親自經歷寂寞之苦，「這是許多人在暗中苦苦掙扎的問題，因為他們感到羞愧，對我來說也是如此。」

美國衛生局在上個月的報告中指出，孤獨會提高心臟病、失智與中風等疾病以及憂鬱、焦慮與自殺等心理疾病的風險，而且孤獨可能導致的早死風險，相當於每天吸15支香煙並可能比肥胖更會危害健康。穆爾蒂表示，將近一半的美國成人與許多兒童正遭遇寂寞所苦，但是科技卻不是取代人與人實際互動的好方法。

心理醫師阿曼(Daniel Amen)對此認同說，「其實我相信年輕人正迎來一場大腦和心理健康問題潮流的開始，因為我們正與他人更加疏離、與家人疏離，當人們在一起時，眼睛只注視科技工具。」他建議除了要限制看螢幕時間，同時還要增加與人實際互動的時間。他說，「所以回到教會吧，參與教會活動，參與教會的群體生活，沒有地方比教會更適合解決寂寞問題了。」

投入教會過團體生活

據《電影指南》報導，穆爾蒂也鼓勵民眾多參加教會，他說，「信仰團體能成為固定社交互動的來源、提供群體支持與賦予生活意義和目的，並可以減少風險行為的出現。」

好萊塢動作派影星羅禮士也對於寂寞成為通病表示自己看法，認為主因大多是社群媒體造成。他說，「與其依賴世俗的事物來治療孤獨，我在這裡鼓勵大家尋求上帝，讓祂來滿足一切慾望。」

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