影／南韓景點驚傳巨大落石意外 4遊客被砸傷其中1人腦出血
位於南韓慶尚北道外海的知名景點鬱陵郡，以壯觀的懸崖峭壁景象出名，今（2）日卻驚傳發生知名海蝕地形龜岩的崩塌意外。根據《韓聯社》報導，有400噸重的岩石崩落，砸中一部汽車與4名觀光客，其中一人更出現「腦出血」。
報導指出，今日早上7點56分時，位於南韓慶尚北道鬱陵郡西面南陽里的龜岩頭部完全崩落，共400噸的落石砸中一輛汽車與4名在附近露營的遊客。該意外中，一名20多歲的女性及兩名30多歲的男性受輕傷，另一名20多歲的女性則是頭部重傷，出現「腦出血」症狀。
報導稱，目擊民眾表示，當時約有20至30名的遊客，和5到6輛車，事發前突然出現「滾滾」的聲音，三秒過後便發出巨響。他透露，岩石崩塌後，許多遊客驚慌失措的跑離現場、躲避落石。
報導說明，目前已有一台挖土機正在清理現場，而鬱陵郡官員則說明，該事故地點設有落石警告牌，推測此次意外為自然發生，並提醒民眾不應隨意出入。
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