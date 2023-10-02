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不再是天方夜譚！「AI女友」問世 專家卻擔憂：恐加劇少子化

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
軟體「Kupid」提供24小時的人工智慧女友，只要付費就能解鎖更多互動功能。（Kupid官網截圖）
軟體「Kupid」提供24小時的人工智慧女友，只要付費就能解鎖更多互動功能。（Kupid官網截圖）

面容姣好的女性不僅理解你的一切喜好，還隨時隨地回覆你的訊息，AI女友不再是天方夜譚！然而，專家表示，因為年輕男性較容易因缺乏社交關係，更有可能依賴AI伴侶，但這也會導致男性不願與真實女性接觸，甚至不願結婚生子，加劇少子化現象。

AI女友問世

在電影《雲端情人》中，演員瓦昆•菲尼克斯飾演的男主角「西奧多」愛上了人工智慧語音助理「莎曼珊」，甚至因此與妻子離婚。看似科幻的的劇情恐怕將於真實世界上演，如軟體「Kupid」就提供24小時的人工智慧女友，只要付費就能解鎖更多互動功能。

然而，大多數市面上仍以「AI女友」為主，而比較少「AI男友」。資訊專家薇托特在The Hill投稿指出，超過6成的18到30歲男性是單身，而同齡女性僅佔30%，且女性擁有親密好友的比例也遠高於男性，意味著年輕男性更容易陷入孤獨的情緒當中。

她更表示，軟體已經創造出虛擬女友，能夠通過數據學習民眾的喜好，無條件與對話、滿足對伴侶關係的各種想像。然而，薇托特指出，男性如果選擇AI女友，意味著他們與真實女性互動的機會減少，可能也會更拙於處理人際關係。

恐成國安危機

CNN》報導，薇托特說，能夠通過學習民眾喜好的AI女友問世後，滿足了用戶對伴侶的心理需求，未來預計就會出現能夠實際互動的實體機器人，進一步滿足孤單男性的各種需求。

但她警告，雖然AI女友聽起來像天方夜譚，但實際上卻是讓缺乏社交的男性變得更加封閉，也更難步入婚姻生活，更遑論生小孩，這恐怕再度加劇少子化的狀況，使得許多社會保險制度面臨破產的危機。

【更多精采內容，詳見

女友 伴侶 AI 單身 孤獨

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